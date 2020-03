Najlepsze gry RTS wszech czasów według Metacritic - też spędziliście przy nich całe dnie?

Strategie czasu rzeczywistego, czyli tak zwane RTSy to gatunek, który przez lata utożsamiany był przede wszystkim z pecetami. Dopiero później wkroczył on też na konsole i okazało się, że i tam tego typu produkcje mają rację bytu. Szczególnie jeśli twórcom uda się odpowiednio dostosować rozgrywkę, interfejs i sterowanie do kontrolerów. Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się najlepiej ocenianym przedstawicielom tego gatunku według średniej ocen w serwisie Metacritic. W tego typu zestawieniu nie brak klasyków, przy których wielu graczy spędzało kiedyś dziesiątki czy nawet setki godzin, ale znalazło się tu również miejsce dla pewnych niespodzianek.

W poniższej galerii znajdziecie 50 najlepszych gier z ich średnią ocen i platformą, której te oceny dotyczą. Może być to dobra okazja do przypomnienia sobie tytułów sprzed lat lub kto wie - być może znajdziecie tu dla siebie coś, co wcześniej Was ominęło, a teraz wciągnie na długo.

8. (ex aequo) Company of Heroes: Opposing Fronts (PC) - średnia ocen w serwisie Metacritic: 87/100