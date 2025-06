Powrót Cilliana Murphy'ego w trylogii 28 lat później - nowe szczegóły. Oto jego rola w 2. części

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

28 lat później Danny'ego Boyle'a oficjalnie rozpoczęło nową trylogię filmów o zombie. Kontynuacja jest już w trakcie powstawania, a jej reżyserią zajmie się Nia DaCosta. Niektórzy fani po seansie nowego filmu byli zawiedzeni brakiem Cilliana Murphy'ego w roli Jima z pierwszej części. Scenarzysta i twórca oryginału zapewniał jednak, że ten bohater na pewno powróci w nowej trylogii. Teraz Boyle puścił jeszcze więcej pary z ust. Kiedy możemy się spodziewać powrotu Murphy'ego do franczyzy z nieumarłymi?

W rozmowie z portalem Screen Rant, Danny Boyle potwierdził, że Cillian Murphy odegra rolę w kontynuacji zatytułowanej 28 Years Later: The Bone Temple w reżyserii Nii DaCosty. Jego rola ma być podobna do Jimmy'ego z 28 lat później, który pojawił się na początku filmu, a potem też w finałowej scenie. Wygląda na to, że Cillian zostanie jedynie zapowiedziany w istotny sposób, ale jego pełnoprawnym filmem będzie zwieńczenie nowej trylogii:

Oczywiście widziałem wstępną wersję filmu Nii DaCosty. [Cillian Murphy] jest pięknie wprowadzony w tym filmie. To działa podobnie do Jimmy'ego, który też został wprowadzony w taki sposób, że wiadomo, że będzie ważny w 2. części. Tak samo wprowadzony zostanie Cillian, który będzie bardzo ważny w 3. części. Jego wprowadzenie jest bardzo zaskakujące.

