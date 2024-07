Najlepsze sportowe anime. Która dyscyplina podbiła serca widzów? [RANKING]

fot. materiały prasowe

Sport oglądany w telewizji to gwarancja niezwykłych emocji związanej z rywalizacją czy to na świeżym powietrzu czy w halach. To także pasjonujące historie wielkiego poświęcenia, wysiłku, rozwoju i przekraczania swoich granic. To też walka o zwycięstwo i marzenia poprzedzone ciężką pracą na treningach, wylanymi łzami i wyrzeczeniami. Sportowcy to ludzie posiadający wielki hart ducha, który jest godny podziwu i kibicowania.

Z okazji premiery filmu Blue Lock The Movie - Episode Nagi oraz nadchodzących Igrzysk Olimpijskich przygotowaliśmy dla was ranking najlepszych anime związanych ze sportem. Zestawienie stworzył serwis Ranker, a o kolejności zadecydowały głosy użytkowników. Na liście nie brakuje tytułów związanych z siatkówką, piłką nożną, koszykówką, boksem czy kochanym przez Japończyków baseballem. Które anime znalazło się na szczycie?

Najlepsze sportowe anime - ranking

33. Oblivion Battery