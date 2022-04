Najlepsze thrillery erotyczne według redakcji naEKRANIE. Nagi instynkt poza podium

materiały prasowe

Ostatnie lata przyniosły renesans thrillerów erotycznych. Można powiedzieć, że seksualność i przełamywanie tabu są znowu w modzie, a filmowcy chętnie łączą ze sobą wywołujące napięcie intrygi ze scenami miłosnymi. Ostatnie sukcesy kasowe 50 twarzy Graya i 365 dni sprawiły, że głośno zrobiło się o zapomnianym trochę gatunku, który swoje triumfy święcił w latach 90. Jak przekonacie się z naszego redakcyjnego zestawienia, większość udanych filmów pochodzi właśnie z tego okresu.

W poniższej galerii znajdziecie naszym zdaniem najlepsze thrillery erotyczne. To w większości produkcje sprzed lat. Na pierwszym miejscu zobaczycie jednak pozycję nieoczywistą, z bliższego nam okresu. Pod uwagę brane były wszystkie produkcje, w których mamy połączenie napięcia charakterystycznego dla thrillerów (intryga, kryminalna zagadka) ze scenami miłosnymi, odważnymi, ale też subtelnymi. W zestawieniu zobaczycie między innymi Nagi instynkt. I chociaż jest to produkcja kultowa i bardzo znana, to wypada daleko poza podium.

Najlepsze thrillery erotyczne wg naEKRANIE

29. Tatuaż (2003)