Shazam! 2 - opis zwiastuna filmu z CinemaCon. Randka z Wonder Woman i... Szybcy i wściekli

fot. David F. Sandberg

Shazam! 2 to jedno z nadchodzących widowisk Warner Bros opartych na komiksach DC. W trakcie panelu studia Warner Bros na branżowym wydarzeniu CinemaCon w Las Vegas, zaprezentowano zwiastun produkcji. Nie trafił on do sieci, jednak portal Screen Rant zamieścił jego opis.

Nagranie przedstawia Shazama w Paryżu w restauracji, z Wonder Woman jedzącą z nim kolację. Bohater mówi jej, że nie może się zaangażować. Wówczas Wonder Woman zaczyna wychodzić, ale nagle zatrzymuje się. Kiedy się odwraca, nie jest to już Gal Gadot, a Merlin, który ostrzega herosa we śnie, że Córy Atlasa idą po niego.

Shazam! 2 - zdjęcia

Shazam! 2

Wideo pokazuje również gigantycznego smoka lądującego koło antagonistek. W materiale Shazam mówi do granej przez Helen Mirren Hespery, że oglądał wszystkie filmy z serii Szybcy i wściekli i wszystkie mówią o jednym: o rodzinie. Po tym zdaniu nic się nie dzieje, wobec tego bohater powtarza je. Wówczas pojawiają się członkowie superbohaterskiej rodziny Shazama.

Shazam! 2 - premiera filmu w USA 16 grudnia 2022 roku.