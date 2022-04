365 dni: Ten dzień – recenzja filmu

fot. Netflix/Karolina Grabowska

365 dni niespodziewanie okazało się globalnym sukcesem platformy Netflix. Miliony widzów na całym świecie włączyły w domowym zaciszu ekranizację książki Blanki Lipińskiej. Produkcja została za to osiągnięcie nawet uhonorowana – w pełni zasłużenie! – Złotą Maliną. I teraz chyba zmierza po kolejną.

Autorzy scenariusza – Blanka Lipińska, Tomasz Mandes i Mojca Tirs – doszli chyba do wniosku, że widzowie już zapomnieli o dramatycznych wydarzeniach z finału poprzedniej części, skoro postanowili rozpocząć 365 dni: Ten dzień od ślubu Laury (Anna Maria Sieklucka) i Massimo (Michele Morrone). O samym wypadku powiedzieli zaledwie dwa zdania. Twórcy nie tłumaczą nawet, jak to się stało, że główna bohaterka jednak przeżyła zamach na swoje życie. Po co się nad nim dłużej rozwodzić? Lepiej pokazać, jak narzeczeni parzą się jak króliki na stole tuż przed ceremonią. Przecież tego tak naprawdę chcą widzowie, a nie jakiegoś sensu czy kontynuacji historii.

Role się odwracają. Teraz Laura staje się osobą, która w związku ma władzę i dyktuje warunki seksualnych uciech. Dobrze wie, jak pogrywać z mężem, co mu się zaczyna coraz mniej podobać. Zwłaszcza że cierpi na tym jego wizerunek twardego mafiozy, a konkurencja tylko czeka na dogodny moment, by przejąć jego biznes. Oczywiście, wszystko jest wielkim niedomówieniem, bo scenarzyści rzucają nam tylko strzępy informacji mające składać się na fabułę. Upychają je pomiędzy licznymi teledyskami, aktami seksualnymi i ładnymi widokami Sycylii. W pierwszej części była przynajmniej jakaś historia – mało ciekawa, ale była – a tu nie ma już praktycznie nic. Zwroty akcji wzbudzają raczej śmiech politowania i przywodzą na myśl tanie brazylijskie telenowele. Pomiędzy Laurą a Massimo staje bowiem… zły brat bliźniak Włocha. Ma zamiar go zniszczyć na każdym polu. A wykorzysta do tego jego byłą dziewczynę Annę (Natasza Urbanska). Całą intrygę można by było rozegrać w 10 minut, a tu została ona rozciągnięta na prawie dwie godziny.

Jeśli chodzi o aktorstwo, to nie ma nawet kogo pochwalić. Wszyscy grają jakby od niechcenia, bez krzty emocji. Wyrzucają z siebie kolejne kwestie, jakby nie było czasu na ich odpowiednie przygotowanie. Widać to najbardziej w licznych scenach kłótni. Nie wiem, czy jest to wina lenistwa duetu reżyserskiego Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa, czy raczej szybkiego tempa realizacji, bo twórcy postanowili nakręcić drugą i trzecią część w tym samym czasie.

Większy udział w fabule przypadł teraz Oldze, granej przez Magdalenę Lamparską, która wcześniej wspierała swoją koleżankę na odległość, a teraz przeprowadziła się do niej do Włoch. Mało tego, zakochała się w Domenicu (Otar Saralidze), z którym postanowiła odkryć swoją seksualność. W pierwszej części Lamparska była najjaśniejszym punktem opowieści i wprowadzała do niej trochę luzu i komedii, w najnowszej odsłonie jej rola została zredukowana do seksu z nowym partnerem i chodzenia jak cień za Laurą. Tyle.

365 dni: Ten dzień

Jak wypada Michele Morrone? Jego udział w tym filmie został sprowadzony do ciągłego rozbierania się i kopulacji. Niby gra dwie postaci, ale twórcy kompletnie tego nie wykorzystali, jakby liczyli, że aktor sam to wszystko poniesie. Nie dają mu materiału do pracy. Ani on, ani widzowie nie wiedzą, czemu brat go tak nienawidzi i co się między nimi wydarzyło. Niestety, aktor także nie ma pomysłu na ten wątek, przez co historia wypada kuriozalnie.

365 dni: Ten dzień nie ma widzom nic do zaproponowania oprócz pięknie ukazanych Włoch, za co odpowiedzialny jest operator. Wszystko inne widzieliśmy już w poprzedniej części. Niektóre sceny są nawet powtórką tych, które już były. Twórcy mogą się chwalić, że po raz pierwszy na ekranie bohaterka w tak widowiskowy sposób korzysta z wibratora, ale to chyba jedyny motyw, dzięki któremu światowe kino zapamięta tę produkcję. Seans tego filmu to zmarnowane dwie godziny. Nie sądziłem, że twórcy mogą jeszcze bardziej obniżyć loty, ale udowodnili mi, że się myliłem i że są do tego zdolni. A jeszcze nas czeka trzecia część tego spektaklu…