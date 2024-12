Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów już zaraz online. Ruszyła przedsprzedaż VOD

foto. materiały prasowe

Sklep Prime Video rozpoczął przedsprzedaż cyfrowej wersji filmu Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. Zarówno za granicą, jak i w Polsce ta opcja jest już dostępna, co oznacza, że premiera anime na platformie VOD zbliża się wielkimi krokami. W anglojęzycznej wersji sklepu Prime Video podano datę 26 grudnia o godzinie 18:00 czasu polskiego.

Polska wersja nie wyświetla jeszcze konkretnej daty, ale podobna sytuacja zdarzała się już wcześniej przy nadchodzących premierach i uruchamianiu przedsprzedaży. Warto jednak zaznaczyć, że daty premiery w zagranicznych sklepach VOD nie zawsze pokrywają się z tymi na polskim rynku, więc nie mamy stuprocentowej pewności, że film będzie dostępny w Polsce tego samego dnia.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – cena

Według polskiego sklepu Prime Video dostęp do cyfrowej wersji filmu kosztuje 54,99 zł. W tej cenie otrzymamy najwyższą jakość w formacie 4K. 26 grudnia poinformujemy Was, jeśli polska premiera również zostanie oficjalnie potwierdzona.

Szybka premiera w VOD nie jest zaskoczeniem, ponieważ film nie przyciągnął zbyt wielu widzów na całym świecie. Po dwóch tygodniach od premiery kinowej zebrał jedynie 15,3 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 30 mln dolarów. Mimo tego sprzedaż w VOD pozwoli nie tylko zwrócić koszty produkcji, ale prawdopodobnie również osiągnąć zysk.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – opis fabuły

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Héra, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.