Najlepsze westerny ostatnich 25 lat. Ten gatunek jeszcze się trzyma! [TOP 10]

fot. The Weinstein Company

Reklama

Hollywood przechodziło przez wiele er w trakcie wielu dekad trwania. W ostatnich latach najpopularniejszym gatunkiem filmowym były zdecydowanie produkcje superbohaterskie, które przed wielkim ekranem zbierały miliony widzów. Niektórzy wieszczą schyłek tej popularności, ale jak pokazał 2025 rok i Superman, nadal cieszą się one pewną estymą, choć zainteresowanie jest dużo mniejsze niż choćby dziesięć lat temu. Takim gatunkiem, który podobnie święcił wielkie sukcesy, a potem został zapomniany i odsunięty w cień, są też westerny. Spektakularna porażka Horyzontu od Kevina Costnera pokazała, że publiczność nie jest szczególnie zainteresowana takimi produkcjami, choć warto wspomnieć o perełkach.

Najlepsze westerny ostatnich 25 lat [TOP 10]

Listę takowych przygotował portal CBR, na którym znalazły się produkcje z ostatnich dwudziestu pięciu lat. Nie wszystkie z nich to klasyczne westerny o kowbojach w kapeluszach i bandziorach. Niektóre to zmodernizowane historie nawiązujące do klasyków gatunku i mające kilka cech wspólnych. Co ciekawe, aż trzy z nich to produkcje wyprodukowane dzięki platformom streamingowym. Na liście znalazły się też dwa filmy wyreżyserowane przez jednego z najpopularniejszych twórców Hollywood. Zgadniecie, o które chodzi?