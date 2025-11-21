Najlepsze westerny ostatnich 25 lat. Ten gatunek jeszcze się trzyma! [TOP 10]
W Hollywood nadal królują superbohaterowie, ale niegdyś rzesze widzów gromadziły się przed wielkim ekranem, żeby oglądać widowiskowe grabieże jadących pociągów czy strzelaniny w samo południe w środku małego miasta. Czy w ostatnich latach pojawiły się dobre westerny? Oto ranking.
Hollywood przechodziło przez wiele er w trakcie wielu dekad trwania. W ostatnich latach najpopularniejszym gatunkiem filmowym były zdecydowanie produkcje superbohaterskie, które przed wielkim ekranem zbierały miliony widzów. Niektórzy wieszczą schyłek tej popularności, ale jak pokazał 2025 rok i Superman, nadal cieszą się one pewną estymą, choć zainteresowanie jest dużo mniejsze niż choćby dziesięć lat temu. Takim gatunkiem, który podobnie święcił wielkie sukcesy, a potem został zapomniany i odsunięty w cień, są też westerny. Spektakularna porażka Horyzontu od Kevina Costnera pokazała, że publiczność nie jest szczególnie zainteresowana takimi produkcjami, choć warto wspomnieć o perełkach.
Najlepsze westerny ostatnich 25 lat [TOP 10]
Listę takowych przygotował portal CBR, na którym znalazły się produkcje z ostatnich dwudziestu pięciu lat. Nie wszystkie z nich to klasyczne westerny o kowbojach w kapeluszach i bandziorach. Niektóre to zmodernizowane historie nawiązujące do klasyków gatunku i mające kilka cech wspólnych. Co ciekawe, aż trzy z nich to produkcje wyprodukowane dzięki platformom streamingowym. Na liście znalazły się też dwa filmy wyreżyserowane przez jednego z najpopularniejszych twórców Hollywood. Zgadniecie, o które chodzi?
10. Psie pazury
Bogaci bracia z Montany, Phil (Cumberbatch) i George Burbank (Plemons) są swoimi kompletnymi przeciwieństwami. Podczas gdy Phil jest pełen wdzięku, inteligentny i okrutny, George jest powściągliwy, skrupulatny i delikatny. Obaj są współwłaścicielami największego rancza w dolinie Montany. To miejsce dla twardych mężczyzn, gdzie nie odczuwa się wpływów szybko modernizującego się XX wieku i każdy czci postać Bronco Henry'ego, najlepszego kowboja, jakiego kiedykolwiek widział Phil. Kiedy George potajemnie poślubia miejscową wdowę Rose (Dunst), zszokowany i wściekły Phil rozpoczyna sadystyczną, bezwzględną wojnę, aby całkowicie zniszczyć swoją szwagierkę. Jako pionka w grze wykorzystuje jej zniewieściałego syna Petera.
Źródło: cbr.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
17
lis
Rachunek gwiazd
17
lis
Teatr cieni
18
lis
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
19
lis
Diabelstwò
19
lis
Szampańskie święta
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1945, kończy 80 lat