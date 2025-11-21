placeholder
Najlepsze westerny ostatnich 25 lat. Ten gatunek jeszcze się trzyma! [TOP 10]

W Hollywood nadal królują superbohaterowie, ale niegdyś rzesze widzów gromadziły się przed wielkim ekranem, żeby oglądać widowiskowe grabieże jadących pociągów czy strzelaniny w samo południe w środku małego miasta. Czy w ostatnich latach pojawiły się dobre westerny? Oto ranking.
Wiktor Stochmal
Tagi:  ranking 
western top 10
8. Nienawistna ósemka fot. The Weinstein Company
Hollywood przechodziło przez wiele er w trakcie wielu dekad trwania. W ostatnich latach najpopularniejszym gatunkiem filmowym były zdecydowanie produkcje superbohaterskie, które przed wielkim ekranem zbierały miliony widzów. Niektórzy wieszczą schyłek tej popularności, ale jak pokazał 2025 rok i Superman, nadal cieszą się one pewną estymą, choć zainteresowanie jest dużo mniejsze niż choćby dziesięć lat temu. Takim gatunkiem, który podobnie święcił wielkie sukcesy, a potem został zapomniany i odsunięty w cień, są też westerny. Spektakularna porażka Horyzontu od Kevina Costnera pokazała, że publiczność nie jest szczególnie zainteresowana takimi produkcjami, choć warto wspomnieć o perełkach.

Najlepsze westerny ostatnich 25 lat [TOP 10]

Listę takowych przygotował portal CBR, na którym znalazły się produkcje z ostatnich dwudziestu pięciu lat. Nie wszystkie z nich to klasyczne westerny o kowbojach w kapeluszach i bandziorach. Niektóre to zmodernizowane historie nawiązujące do klasyków gatunku i mające kilka cech wspólnych. Co ciekawe, aż trzy z nich to produkcje wyprodukowane dzięki platformom streamingowym. Na liście znalazły się też dwa filmy wyreżyserowane przez jednego z najpopularniejszych twórców Hollywood. Zgadniecie, o które chodzi?

10. Psie pazury

Bogaci bracia z Montany, Phil (Cumberbatch) i George Burbank (Plemons) są swoimi kompletnymi przeciwieństwami. Podczas gdy Phil jest pełen wdzięku, inteligentny i okrutny, George jest powściągliwy, skrupulatny i delikatny. Obaj są współwłaścicielami największego rancza w dolinie Montany. To miejsce dla twardych mężczyzn, gdzie nie odczuwa się wpływów szybko modernizującego się XX wieku i każdy czci postać Bronco Henry'ego, najlepszego kowboja, jakiego kiedykolwiek widział Phil. Kiedy George potajemnie poślubia miejscową wdowę Rose (Dunst), zszokowany i wściekły Phil rozpoczyna sadystyczną, bezwzględną wojnę, aby całkowicie zniszczyć swoją szwagierkę. Jako pionka w grze wykorzystuje jej zniewieściałego syna Petera.

10. Psie pazury
fot. Netflix
Źródło: cbr.com

