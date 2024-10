Najlepszy thriller roku! The Order ma zwiastun

Fot. Materiały prasowe

Zadebiutował zwiastun The Order, który zebrał dobre recenzje po pokazach w Wenecji i Toronto. Wielu krytyków uważa, że to najlepszy thriller 2024 roku i mało co wywoła takie emocje i napięcie. Zobaczcie, jak zwiastun zapowiada film pełen intensywnych emocji. Przeczytajcie koniecznie naszą recenzję filmu.

The Order - zwiastun

Jest to pierwszy trailer filmu.

The Order - opis fabuły

Historia rozgrywa się w latach 80. i skupia się na agencie FBI, Terrym Husku (Jude Law). Bohater jest przekonany, że seria napadów na bank i opancerzone transporty jest dziełem grupy białych supremacjonistów dowodzonych przez Boba Matthewsa (Nicholas Hoult). Matthews planuje wykorzystać pieniądze do sfinansowania ataku terrorystycznego na rząd Stanów Zjednoczonych na wielką skalę.

The Order - obsada

W obsadzie są także Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Alison Oliver, Odessa Young, Sebastian Pigott, George Tchortov, Victor Slezak oraz Marc Maron. Projekt oparty jest na faktach.

Premiera filmu w amerykańskich kinach odbędzie się 6 grudnia. Polska data nie jest znana.