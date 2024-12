Najpopularniejsze gwiazdy Hollywood w 2024 roku wg. IMDb. Zendaya nisko, inna gwiazda Euforii na czele

fot. Warner Bros. Pictures/FX

Rok 2024 chyli się ku końcowi. Do rozpoczęcia Nowego Roku został niecały miesiąc, a więc należałoby podsumować dotychczasowe jedenaście miesięcy w świecie kina. W tym roku widzowie nie mogli narzekać na nudę w kinach. Pojawiło się wiele udanych (i mniej udanych) produkcji, które wywoływały burzę w sieci. Te niecałe dwanaście miesięcy udowodniło też, że zjawisko uczęszczania do kina z powodu gwiazd, które występują w danej produkcji jest nadal żywe. Przykładów nie trzeba szukać daleko - Diuna: Część druga, Challengers, Tylko nie ty, Twisters. Każda z tych produkcji miała w obsadzie przynajmniej jednego członka młodego pokolenia aktorów, które już puka do wrót chwały Hollywood.

Ta lista ma wyłonić największe gwiazdy Hollywood w 2024 roku. Cały ranking sporządził serwis IMDb.com. Strona jest co miesiąc odwiedzana przez około 250 mln użytkowników. Pięćdziesiąt gwiazd wyłoniono na podstawie algorytmu i danych, które składają się na tzw. IMDbPro MOVIEmeter oraz STARmeter. Oznacza to skumulowaną liczbę wejść na oddzielne profile poszczególnych aktorów, ale bierze też pod uwagę odwiedziny podstronek z filmami, w których brali udział.

Kto znalazł się na liście 50 najpopularniejszych gwiazd w Hollywood w 2024 roku? Sprawdźcie sami.

Najpopularniejsze gwiazdy Hollywood w 2024 roku wg. IMDb