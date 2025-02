Oto najważniejsze filmy o wampirach. Na liście jest Zmierzch, ale zwycięzca mógł być tylko jeden

fot. New Line Cinema/Prana Films/Summit Entertainment

Do polskich kin już niebawem wejdzie nowy film Roberta Eggersa, którego premiera w Stanach Zjednoczonych odbiła się wielkim echem. Produkcja świetnie na siebie zarabia i niebawem może osiągnąć 200 mln dolarów wpływów z całego świata. Film z Billem Skarsgardem w roli głównej został też bardzo ciepło przyjęty przez krytyków (85% w serwisie Rotten Tomatoes) oraz publiczność (73% w RT). Nawet legendarny Martin Scorsese polecił ten film i pochwalił jego reżysera!

Premiera Nosferatu w Polsce zaplanowana jest na 21 lutego 2025 roku.

Oto najważniejsze filmy o wampirach [RANKING]

Przed wybraniem się na seans warto mieć na uwadze, że w przeszłości powstało wiele istotnych produkcji dla tego gatunku. Wampiry na przestrzeni dekad pokazywano w różny sposób na wielkim ekranie. Raz jako obrzydliwe bestie, którym nie da się współczuć, a raz niczym upadłe anioły, które kuszą swoim pięknem. Sam Robert Eggers przed premierą Nosferatu w USA mówił o tym, że chciał przywrócić dawny sposób postrzegania wampirów. W tym celu Bill Skarsgård przeszedł niebywałą transformację.

Zanim obejrzycie Nosferatu, warto sprawdzić inne produkcje w tej tematyce. Rotten Tomatoes przygotowało ranking, w którym znajdują się najważniejsze filmy o krwiopijcach. To nie oznacza wcale, że są one najlepsze. Mamy tu również do czynienia z potworkami, które mimo wszystko miały wpływ na ten gatunek.

