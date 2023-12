Najpotężniejszy laptop świata?

fot. citnews.com.cn

Dla tych, którzy przedkładają czystą moc obliczeniową nad estetykę, przenośność i ciszę, a także nie liczą się z ceną, REV-9 może być ciekawym wyborem. Choć jego utylitarny design nie wygra rywalizacji z eleganckim Razer Blade, to może pochwalić się imponującym sprzętem: 64-rdzeniowym procesorem AMD Epyc, zaawansowanym systemem chłodzenia cieczą oraz kartą graficzną RTX 4080 klasy desktopowej.

REV-9 – dzieło chińskiej firmy Zhanjiang Xinjuneng Technology – jest pierwszym laptopem z 64-rdzeniowym procesorem na świecie. Dostępny jest w dwóch wariantach: z procesorem Epyc 7713 opartym na architekturze Zen 3 oraz z procesorem Epyc 9554 opartym na architekturze Zen 4.

Te wysokowydajne procesory serwerowe, zaprojektowane do intensywnych obciążeń (do 360 W TDP), są rzadko spotykane w laptopach konsumenckich ze względu na generowane przez nie ciepło oraz wysoką cenę. Zhanjiang Xinjuneng wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom dzięki innowacyjnemu systemowi chłodzenia cieczą, podobno jedynemu w swoim rodzaju. Obejmuje on wbudowaną wysokociśnieniową pompę wodną i zbiornik uzupełnione o miedziany radiator, jak szczegółowo opisuje PCOnline.

Testy wydajności, takie jak osiągnięcie wyniku 49 000 w Cinebench R23 z 225W procesorem Epyc 7713, sugerują, że system chłodzenia skutecznie zarządza mocą cieplną układu o niższej mocy.

Poza potężnym procesorem, REV-9 jest także wyposażony w kartę graficzną RTX 4080, opisaną jako klasy desktop. Sugeruje to niestandardową konstrukcję, potencjalnie oferującą wydajność o 15% wyższą niż mobilny RTX 4090. Mówi się nawet o opcji aktualizacji do jeszcze niewydanego RTX 4080 Super, którego premiera przewidywana jest na 31 stycznia 2024.

Wyświetlacze REV-9 są równie imponujące: 17,3-calowy ekran 2,5K z częstotliwością odświeżania 240 Hz i pełnym pokryciem gamy kolorów sRGB lub alternatywnie o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz.

Inne godne uwagi funkcje obejmują 3,5-calowy ekran pomocniczy do statystyk systemowych, dwa porty Ethernet 10 Gbit oraz interfejs IPMI 2.0 do kontrolowania serwerów.

Biorąc pod uwagę komponenty przypominające komputery stacjonarne, REV-9 nie jest laptopem z którym ktokolwiek miałby ochotę wybrać się do kawiarni. Mierzy 420 mm na 325 mm na 46 mm (!), a zasilacz wbudowany jest w pokaźną obudowę. Te wymiary oraz nieujawniona waga sugerują, że jest to zamiennik komputera stacjonarnego, a nie urządzenie przenośne.

REV-9 dostępny jest od 19 grudnia na Taobao w kilku kolorach: złotym, srebrnym, różowo-złotym, niebieskim, fioletowym i czerwonym. Cena należy do kategorii – „skoro pytasz, to cię nie stać”, bo sam procesor AMD Epyc 9554 kosztuje około 40 000 zł. A nas ciekawi, czy nazwa REV-9 nawiązuje jakoś do Terminatora z szóstej części serii Terminator: Dark Fate...