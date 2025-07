Fantastyczna 4 – Malkovich wycięty z filmu. Reżyser tłumaczy

fot. Marvel Studios

John Malkovich był w obsadzie filmu Fantastyczna 4. Pierwsze kroki. Zagrał postać Ivana Kragoffa, który w komiksach jest znany jako złoczyńca o pseudonimie Czerwony Duch. Jest to jeden z pierwszych czarnych charakterów, z którymi grupa superbohaterów walczyła. Niestety tego na ekranie nie zobaczymy. Reżyser Matt Shakman ujawnił decyzję o tym, by wyciąć wątek aktora z filmu.

Fantastyczna 4 bez Johna Malkovicha

Sceny z Johnem Malkovichem miały pojawić się na początku filmu w dłuższej sekwencji pokazującej pierwsze lata działalności tytułowej grupy superbohaterów. Mieliśmy zobaczyć, jak Fantastyczna Czwórka walczy z Czerwonym Duchem i jego supermałpami. W pierwszym teaserze nawet pokazano tę postać. Matt Shakman chwali Johna Malkovicha, twierdząc, że był genialny i dał z siebie wszystko. Czemu więc go usunął?

Okazuje się, że zdaniem reżysera pokazanie Czerwonego Ducha nie współgrało z całą fabułą Fantastycznej 4.

– Było sporo rzeczy, które ostatecznie wycięliśmy. Kiedy budowaliśmy retrofuturystyczny świat w klimacie lat 60., przedstawialiśmy wszystkich złoczyńców oraz główną grupę czwórki superbohaterów, a także indywidualnie wątek dziecka, co sprawiło, że było wiele czynników wymagających fabularnej równowagi. Niektóre więc musieliśmy wyciąć, by ukształtować finalną wersję filmu.

Matt Shakman ma długą relację z Johnem Malkovichem i dlatego zaprosił go do filmu. Po raz pierwszy współpracowali przy debiucie Shakmana, thrillerze Miasteczko Cut Bank z 2014 roku. Filmowiec przyznaje, że w związku z tym wycięcie Malkovicha było tym bardziej trudną decyzją przy Fantastycznej 4.

– To było bardzo rozczarowujące, że nie mamy go w finalnej wersji filmu, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych ludzi i jedna z moich największych inspiracji.

Pozostali aktorzy, o których rolach oficjalnie nic nie powiedziano, mają nadal pojawić się w filmie. Są to Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne, Mark Gatiss oraz Sarah Niles. W plotkach jedynie mówiono, że Hauser zagra złoczyńcę zwanego Mole Manem.

Fantastyczna 4 – premiera 25 lipca 2025 roku w kinach.