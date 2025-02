Najsmutniejsze filmy romantyczne. Wzruszenie gwarantowane [LISTA]

fot. Warner Bros. Pictures/20th Century Fox/Lionsgate

W okresie walentynkowym każdy szuka dla siebie czegoś innego. Jedni potrzebują ponownie uwierzyć w miłość lub wczuć się w klimat święta dla zakochanych przy produkcjach, które poprawią humor, pocieszą lub po prostu zapewnią rozrywkę na wieczór dla dwojga. Inni z kolei wolą oddać się seansowi, który wzruszy ich do łez, sprowokuje do refleksji i zmieni spojrzenie na miłość.

Przygotowaliśmy dla Was listę produkcji, które to właśnie mają zrobić. To poruszające serce i wyciskające łzy z oczu filmy, jedne nowsze a inne starszej daty, które na przestrzeni lat do płaczu doprowadzały szerokie grono widzów. Znajdą się tu absolutne klasyki pokroju Pamiętnika czy Titanica, ale i mniej znane produkcje, na które warto rzucić okiem. Kiedy, jak nie teraz?

Najsmutniejsze filmy romantyczne [LISTA]