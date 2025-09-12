Horrory tak straszne, że jeden seans Wam wystarczy. 15 tytułów dla osób o mocnych nerwach

Reklama

Choć strach jest subiektywny – jedni boją się klaunów, drudzy opętanych lalek, a inni sprawdzania stanu konta w banku przed dziesiątym – postanowiliśmy podjąć się wyzwania i wybrać piętnaście najstraszniejszych horrorów. Takich, które obejrzeliśmy jeden raz i stwierdziliśmy, że tyle nam już wystarczy.

W tym celu zrobiliśmy wywiad w redakcji, spojrzeliśmy po odpowiedziach widzów na Reddicie, zapoznaliśmy się z rankingami zagranicznych portali, a potem wyselekcjonowaliśmy piętnaście tytułów. Biorąc pod uwagę fakt, że strach jest subiektywny, próbowaliśmy też wybrać jak najwięcej różnorodnych tytułów, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie – niektóre z nich jak Blair Witch Project czy Host straszą realizmem; inne, jak chociażby Silent Hill czy Święta góra, budują lęk za pomocą fantastycznych konceptów i obrazów; za to takie horrory jak Terrifier czy Teksańska masakra piłą mechaniczną sprawiają, że wiele osób ma ochotę zwrócić obiad tam, skąd przyszedł. Nie da się ukryć, że na liście królują starsze filmy i klasyki kina grozy. Znalazło się jednak też kilka bardziej współczesnych pozycji, na przykład Uciekaj! czy wspomniany wyżej Host.

Horrory tak straszne, że jeden seans Wam wystarczy