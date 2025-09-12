Przeczytaj w weekend
Horrory tak straszne, że jeden seans Wam wystarczy. 15 tytułów dla osób o mocnych nerwach

Horrory mogą przerażać na wiele sposobów: realizmem, surrealizmem czy gore. Postanowiliśmy wybrać najstraszniejsze z nich. Potraktujcie to jako listę albo co obejrzeć, albo co omijać szerokim łukiem.
Paulina Guz
Paulina Guz
horror 
co obejrzeć
Święta góra (1973)
Choć strach jest subiektywny – jedni boją się klaunów, drudzy opętanych lalek, a inni sprawdzania stanu konta w banku przed dziesiątym – postanowiliśmy podjąć się wyzwania i wybrać piętnaście najstraszniejszych horrorów. Takich, które obejrzeliśmy jeden raz i stwierdziliśmy, że tyle nam już wystarczy.

W tym celu zrobiliśmy wywiad w redakcji, spojrzeliśmy po odpowiedziach widzów na Reddicie, zapoznaliśmy się z rankingami zagranicznych portali, a potem wyselekcjonowaliśmy piętnaście tytułów. Biorąc pod uwagę fakt, że strach jest subiektywny, próbowaliśmy też wybrać jak najwięcej różnorodnych tytułów, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie – niektóre z nich jak Blair Witch Project czy Host straszą realizmem; inne, jak chociażby Silent Hill czy Święta góra, budują lęk za pomocą fantastycznych konceptów i obrazów; za to takie horrory jak Terrifier czy Teksańska masakra piłą mechaniczną sprawiają, że wiele osób ma ochotę zwrócić obiad tam, skąd przyszedł. Nie da się ukryć, że na liście królują starsze filmy i klasyki kina grozy. Znalazło się jednak też kilka bardziej współczesnych pozycji, na przykład Uciekaj! czy wspomniany wyżej Host

Horrory tak straszne, że jeden seans Wam wystarczy

Egzorcysta (1973)

Jest powód, dla którego ten film wywołał po premierze protesty, masową histerię i omdlenia na sali. Część współczesnych widzów może uznać go za trochę przestarzały i za wolny, ale my nadal uważamy, że jest to jeden z najstraszniejszych horrorów, który wywołuje prawdziwe ciarki przy pierwszym seansie.

Egzorcysta (1973)
Fot. Materiały prasowe
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
co obejrzeć
Co o tym sądzisz?
