Tom Cruise tym razem zanurzy się w rowie oceanicznym. Deeper to nowy film Douga Limana

fot. materiały prasowe

Deeper to projekt, którego nie udało się zrealizować od 2016 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiły się takie plany. Różni reżyserzy przejmowali po sobie pałeczkę, ale żaden nie doprowadził projektu do realizacji. Doug Liman ma nadzieję przełamać klątwę. Filmowiec potwierdził, że w obsadzie Deeper pojawi się Tom Cruise, z którym dwukrotnie wcześniej współpracował. Na razie jednak nie wiadomo, czy to będzie kolejny film Limana.

Reżyser przyznał jednak, że jest zainteresowany tą produkcją, ponieważ przedtem nie nakręcił "strasznego filmu". Tom Cruise również nie ma takiego w swojej filmografii. Dla obu jest to okazja, której nie chcieliby przepuścić, choć na ten moment film jest oficjalnie na etapie planowania.

Deeper - co wiadomo?

Historia Deeper skupia się na mężczyźnie, który spotyka przerażającą siłę podczas nurkowania w nowo-odkrytym rowie oceanicznym.

Doug Liman i Tom Cruise po raz trzeci spróbują doprowadzić dzieło do końca. W 2016 roku podjęto się pierwszej próby. Wówczas w głównej roli miał wystąpić Bradley Cooper, a na stołku reżysera siadłby Kornél Mundruczó. To nie wypaliło, a kolejny raz spróbowano z duetem, na który składał się Idris Elba oraz Baltasar Kormákur. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to trzecia współpraca Cruise'a i Limana. Wcześniej pracowali przy okazji Na skraju jutra oraz Barry Seal: Król przemytu. Obaj pracują też nad stworzeniem filmu nakręconego po raz pierwszy w historii w przestrzeni kosmicznej.