Największa PS5 na świecie sprzedana za tysiące dolarów

Źródło: ZHC / YouTube

Skalperzy uprzykrzyli życie wielu miłośnikom elektronicznej rozrywki. Nowe konsole Sony rozchodzą się na pniu i spora część z nich szybko trafia do drugiego obiegu, gdzie jest sprzedawana w cenie nawet dwukrotnie wyższej niż ta sugerowana przez producenta. Mimo to znajduje swoich nabywców, gdyż PS5 jest dziś towarem niezwykle pożądanym. Ale nawet najbardziej zamożni gracze dwa razy zastanowiliby się nad wydaniem 70 tysięcy na gamingową zabawkę.

Amerykański youtuber ZHC nie miał z tym problemu, zwłaszcza że sprzęt, o którym mowa, jest niezwykle wyjątkowy. W ręce internetowego twórcy wpadła największa konsola na świecie, 3-metrowa replika PS5 o wadze 227 kilogramów. I nie jest to tylko monumentalna rzeźba.

ZHC do kompletu dostał także replikę DualSense’a wykonaną w tej samej skali. Co ciekawe, mamy tu do czynienia z w pełni funkcjonalnym sprzętem. Aktywację przycisków i gałek analogowych udało się przechwycić dzięki zastosowaniu Adaptacyjnego kontrolera Xbox zaprojektowanego przez inżynierów Microsoftu z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Kontroler pozwala dowolnie konfigurować sposób aktywacji przycisków poprzez zewnętrzne urządzenia. Wystarczyło wpiąć do niego poszczególne elementy gigantycznego pada, aby tchnąć życie w monstrualnego DualSense’a.

Niestety, choć konsole sprzedawane przez skalperów nie są aż tak drogie jak ta, którą zaprezentował ZHC, minie jeszcze wiele tygodni, zanim zakup PS5 w sugerowanej cenie nie będzie stanowić problemu. Postpandemiczne problemy produkcyjne mocno odbiły się na mocach przerobowych fabryk składających konsole nowej generacji i według najnowszych prognoz z brakami magazynowymi będziemy musieli zmagać się co najmniej do trzeciego kwartału 2021 roku.