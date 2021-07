Naked Singularity - zwiastun filmu. Młody prawnik kontra nie tak sprawiedliwy system sprawiedliwości

Fot. zwiastun Screen Media Films

Naked Singularity to adaptacja książki autorstwa byłego obrońcy publicznego Sergio De La Paya o tym samym tytule. Film będzie dramatem, który opowiada historię Casiego, w którego wcieli się John Boyega. Młody obiecujący prawnik z Nowego Jorku zaczyna powoli przestawać wierzyć w swoje ideały, gdy w pracy staje w obliczu niesprawiedliwości samego systemu prawnego, który próbuje naprawić. Gdy dopadają go wątpliwości na temat wszystkiego, w co do tej pory wierzył, a także z poczuciem, że świat wokół niego powoli się rozpada, zostaje wplątany w sprawę narkotykową. Wszystko przez byłą klientkę.

Nieprzewidywalna kobieta próbuje walczyć z zepsutym systemem sprawiedliwości jego własną bronią. Stawka jest ogromna.

Naked Singularity - zwiastun.

W obsadzie znajdują się także Olivia Cooke, Bill Skarsgard i Ed Skrein. Scenarzystą jest David Matthews, a reżyserować będzie Chase Palmer. Producentami wykonawczymi są Sebastien Raybaud, Francois Callens, John Zois, Mark Roberts, Tony Pachella, Deborah Roth, Anna Boden i Ryan Fleck.