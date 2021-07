Pokemon Unite z nowym zwiastunem i datą premiery. Kiedy zagramy w grę MOBA z Pokemonami?

fot. Nintendo

Pokemon Unite to kolejny eksperyment z Pokemonami w roli głównej. Tym razem te sympatyczne stworki zostaną wciągnięte do gry MOBA, a więc gatunku spopularyzowanego przez takie produkcje, jak League of Legends czy Dota 2. Tytuł ten doczekał się nowego zwiastuna, który prezentuje rozgrywkę, a także zdradza datę premiery.

Gameplay wygląda znajomo, choć nie brak tu pewnych zmian, które mają sprawić, że doświadczenie to będzie przystępniejsze dla początkujących. Uwagę przyciąga też prosta, ale kolorowa i miła dla oka oprawa.

Pokemon Unite zadebiutuje 21 lipca na Nintendo Switch (w późniejszym terminie także na urządzeniach mobilnych) i będzie dostępne w modelu free-to-play z opcjonalnymi mikropłatnościami. Przygotowano też pewien bonus dla osób, które zagrają w ten tytuł przed 31 sierpnia - na ich konto bezpłatnie trafi jeden z Pokemonów, Zeraora.