Naomi - czy Superman Tylera Hoechlina pojawi się w serialu? Aktorka zabrała głos

The CW

Bohaterką produkcji jest Naomi McDuffie, dziewczyna pochodząca z alternatywnej Ziemi, która posiada niezwykłą umiejętność polegającą na manipulowaniu energią. W serialu bohaterka po zdobyciu jej planety przez najeźdźcę Zumbado będzie musiała wyruszyć w podróż po innych światach multiwersum, aby znaleźć sposób na powstrzymanie złoczyńcy.

Według wcześniejszych zapowiedzi, mamy zobaczyć w serialu Supermana, ale nie będzie to cameo odtwórcy tej roli w serialu Superman i Lois, Tylera Hoechlina. Odtwórczyni głównej roli, Kaci Walfall zdradziła, że bohaterka żyje "w jej własnym wszechświecie", więc aktora jej zdaniem nie było na planie. W jednym ze zwiastunów widzieliśmy scenę pewnego incydentu z udziałem Supermana, który zwrócić ma uwagę na bloga bohaterki. Nie wiemy jak dużą będzie pełnił rolę, ani kto wcieli się w tę postać, ale komentarze Walfall są zgodne z tym, co niedawno powiedziała twórczyni i producentka wykonawcza, Ava DuVernay. Naomi ma być serialem mocno osadzonym we własnym świecie i nie powinniśmy oczekiwać crossoverów od razu w premierowym sezonie. Niespodzianek dla fanów DC ma jednak nie brakować.

Poniżej możecie zobaczyć też zdjęcia z pierwszego odcinka serialu:

Naomi

W obsadzie znajdują się Kaci Walfall, Cranston Johnson, Alexander Wraith, Mary-Charles Jones, Barry Watson, Mouzam Makkar, Daniel Puig, Camila Moreno, Will Meyers i Aidan Gemme. Twórczyniami produkcji są Ava DuVernay (Jak nas widzą) oraz Jill Blankenship (Arrow).

Naomi - premiera serialu na antenie The CW 11 stycznia.