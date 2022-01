Resident Alien - pełny zwiastun 2. sezonu. On jest ostatnią nadzieją ludzkości

fot. materiały prasowe

Pełny zwiastun zapowiada, czego możemy oczekiwać po 2. sezonie Resident Alien. Zgodnie z oczekiwaniami po wydarzeniach z cliffhangera pierwszej serii bohater wraca na Ziemię. Pojawia się w jego głowie obawa, że jego pobratymcy wyślą kogoś innego do wykończenia ludzkości, skoro tak długo mu to nie wychodzi, więc wymyślił plan jak uratować przynajmniej tych ludzi, który lubi. Znająć Harry'ego, jego plan jest równie niedorzeczny co jego inne decyzje.

Resident Alien - zwiastun

W zwiastunie widzimy również, że Harry nawiązuje kontakt z ośmiornicą. Jej głosem jest popularny Nathan Fillion. Panowie wcześnie razem grali w kultowym Firefly.

Przypomnijmy, że serial oparty jest na komiksie z 2012 roku autorstwa Petera Hogana i Steve'a Parkhouse'a. W obsadzie są Alan Tudyk, Sara Tomko, Corey Reynolds, Alice Wetterlund, Levi Fiehler, Judah Prehn, and Elizabeth Bowen oraz Linda Hamilton jako czarny charakter.

Resident Alien - premiera w USA odbędzie się 26 stycznia 2022 roku. Na razie nie wiadomo, czy stacja FOX zakupiła prawa do emisji 2. sezonu w Polsce.

