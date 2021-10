Naomi - fragment serialu aktorskiego DC. Jest Superman

fot. materiały prasowe

Naomi to serial aktorski oparty na komiksie o tytułowej superbohaterce. W opublikowanym fragmencie widzimy Kaci Walfall w tytułowej roli, która dowiedziawszy się o walce Supermana w mieście, biegnie zobaczyć to na własne oczy. Nie wiadomo jednak, który dokładnie Superman jest na jej Ziemi, ale jako że w opisie fabuły poruszona jest kwestia multiwersum, czyli równoległych światów alternatywnych, twórcy mogą się bawić. Z uwagi jednak na to, że to serial stacji The CW, można stawiać, że to wersja Tylera Hoechlina z Superman i Lois lub alternatywnej Ziemi.

Naomi - fragment

W opisie czytamy, że w wyniku wydarzenia o podłożu nadnaturalnym, Naomi odkryje w sobie supermoce. Wówczas zacznie podążać za swoim superbohaterskim przeznaczeniem.

W obsadzie są także Alexander Wraith, Cranston Johnson i Camila Moreno. Ava DuVernay jest twórczynią, reżyserką i producentką. Jednakże to Amanda Marsalis (The Umbrella Academy) stoi za kamerą pilota.

Projekt oparty jest na komiksie z 2019 roku autorstwa Briana Michaela Bendisa, który był sukcesem artystycznym i komercyjnym.

Naomi - premiera w 2022 roku.