Nowy film ze świata Władcy Pierścieni - ważna aktualizacja. Wraca klimat oryginalnej trylogii?

Andy Serkis pojawił się na festiwalu filmów animowanych Annecy, by zareklamować swoją adaptację książki Folwark zwierzęcy. Podczas rozmowy ze Stevem Weintraubem z portalu Collider padł jednak również temat jego nowego filmu ze świata Władcy Pierścieni – The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Twórca zaktualizował status projektu.

Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum - ważna aktualizacja

Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Rozmawialiśmy o tym projekcie przez ostatni rok. Zamierzamy w ciągu najbliższych kilku miesięcy zacząć przygotowania. Myślę, że zdjęcia wystartują na początku lub w połowie przyszłego roku. Potrwają tyle, ile będzie trzeba jak na film z takim rozmachem, by był gotowy na premierę w grudniu 2027 roku. Nie mogę się doczekać, by wrócić do Nowej Zelandii i znów pracować z przyjaciółmi i rodziną nad czymś, co moim zdaniem, może być jednocześnie zaskakujące, jak i bardzo zgodne z materiałem źródłowym i klimatem oryginalnej trylogii. Myślę, że emocje będą podobne, a wciąż badamy głębię postaci znanej jako Smeagol, czy też szerzej – Gollum.

Andy Serkis dodał, że nadal trwają prace nad scenariuszem. On również jest jeszcze na wczesnym etapie, ale zdaniem twórcy zaczyna robić się „ekscytująco”.

Zdjęcia odbędą się w Nowej Zelandii. A warto pamiętać, że wszystkie sześć filmów ze świata Władcy Pierścieni od Petera Jacksona również zostało tam nakręconych – blisko studia Wētā, które zajmowało się efektami specjalnymi, rekwizytami o kostiumami do wielu produkcji z uniwersum.

Na powrót Władcy Pierścieni poczekamy jeszcze dłużej. The Hunt for Gollum oficjalnie opóźnione!

Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum - co wiadomo?

Historia rozgrywa się w okresie Drużyny Pierścienia, tuż przed wyruszeniem Froda z Shire do Rivendell. Film rozpocznie się od misji Gandalfa, który wysyła Aragorna na poszukiwanie Golluma. Obawy czarodzieja wynikają z ryzyka, że Smeagol może ujawnić Sauronowi informacje o Pierścieniu. Philippa Boyens wyjaśniła, że produkcja pełni rolę fabularnego pomostu, osadzając wydarzenia pomiędzy 111. urodzinami Bilbo Bagginsa a dotarciem drużyny do kopalni w Morii.

Andy Serkis jest reżyserem i gwiazdą tej produkcji, gdyż ponownie wcieli się w Golluma. Potwierdzono również udział Orlando Blooma w roli Legolasa. Sam aktor zasugerował wykorzystanie AI do odmłodzenia go i innych członków obsady Władcy Pierścieni. Przy projekcie ma pomagać Peter Jackson, twórca oryginalnej kinowej trylogii i Hobbita.

Premiera filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum jest zaplanowana na grudzień 2027 roku.

