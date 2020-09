Napięcia rasowe w USA będą miały wpływ na scenariusz filmowego Spawna

fot. Image Comics

Spawn to filmowy reboot historii znanego, komiksowego antybohatera. Film oparty na komiksie Todda McFarlane'a jest w planach od wielu lat. Czy fani w końcu się go doczekają? Założyciel Blumhouse, Jason Blum w jednym z wywiadów odniósł się do kolejnego opóźnienia prac nad nowym filmem ze względu na chęć dopracowania scenariusza.

Blum odnosi się do ostatnich napięć rasowych w Stanach Zjednoczonych, które niejako determinują stworzenie jeszcze lepszego scenariusza do filmowego Spawna. Przez lata McFarlane przekonywał, że jest już blisko rozpoczęcia zdjęć, a w głównej roli ma wystąpić Jamie Foxx. Blum tonuje jednak nastroje i zdradza, że konieczne będą kolejne poprawki w scenariuszu.

Myślę, że prawdopodobnie trochę tym sfrustrowałem Todda, mówiąc mu, że nie możemy tylko zrobić filmu, musimy zrobić właściwy film z odpowiednim scenariuszem. To jest trudna rzecz do wykonania - wiesz, ostatnie wydarzenia w USA jeszcze bardziej utrudniły wykonanie tego dobrze. Musisz zrobić to naprawdę ostrożnie i w sposób przemyślany.

Źródło: TechGenMag

Producent zapewnił jednak, że film powstanie. Nie ma jeszcze wiedzy kiedy, ale dojdzie do tego momentu. Wszyscy chcą mieć pewność, że scenariusz tej produkcji będzie znakomity. Wierzy, że ten moment w końcu nastąpi i wszyscy będą mogli podziwiać na ekranie nowego Spawna.