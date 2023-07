Napoleon - nowe zdjęcie. Będzie spojrzenie na mroczne oblicze postaci

fot. Apple TV+

Reklama

Ridley Scott w rozmowie z Empire przyznaje, że postać Napoleona Bonaparte jest pełna sprzeczność, a jego celem jest przede wszystkim wejście głęboko w psychikę tego człowieka. Nie jest to laurka o osobie, która staje się władcą i osiąga sukcesy, bo Scott chce pokazać też mroczne strony Napoleona i jak to miał krew na rękach.

Napoleon - Ridley Scott o postaci

- Porównuję go do Aleksandra Wielkiego, Adolfa Hitlera i Stalina. Ma on wiele złych rzeczy za uszami, ale jednocześnie wykazywał się nadzwyczajną odwagą i był wyjątkowy w tym, jak osiągnął dominację.

Joaquin Phoenix wtóruje reżyserowi takimi słowami. Dodając, że nie chcieli pokazać tylko sukcesów i dobrych rzeczy.

- Mówiąc całkowicie za siebie, chciałem aktywnie uniknąć stereotypów filmów biograficznych.

Dla reżysera kluczem do odnalezienia tego, co trzeba na ekranie, była relacja Napoleona z Jóżefiną (w tej roli Vanessa Kirby). To według niego była najcięższa praca, bo rozmowy i opracowanie na ekranie bitew było łatwe i przyjemne.

Sama Vanessa Kirby zgłębiała postać Józefiny z każdej możliwej książki. Ona też była pełna sprzeczności i - jak przyznaje aktorka - każda książka pokazywała ją inaczej.

Napoleon

- Jeśli zobaczysz film, jest to doświadczenie opowiedziane z perspektywy Ridleya. Jest to bardzo złożony świat. Cholerne rozbudowany. Chcieliśmy stworzyć coś, co uchwyci, kim był ten człowiek - mówi Phoenix.

Ridley Scott dodaje, że gdy obejrzał Jokera, wiedział ostatecznie, że ten "demon siedzący w Napoleonie Bonaparte wygląda jak on". Wówczas wiedział, że to musi być Phoenix.

Napoleon - premiera jesienią w kinach. Wiele tygodni później film trafi do Apple TV+, bo jest to oryginalna produkcja platforma, ale chce on inwestować w kinowe doświadczenie.