Napoleon - zwiastun widowiska. Twórca Gladiatora znów zachwyca scenami batalistycznymi

fot. materiały prasowe

Napoleon to superprodukcja historyczna, która jest powrotem Ridleya Scotta do epickich bitew, którymi raczył nas w takich widowiskach jak Gladiator, Robin Hood czy Królestwo Niebieskie. Joaquin Phoenix wciela się w historyczną postać cesarza Napoleona, a film ukaże jego życie, podboje i porażki. Nie zabraknie najsłynniejszych bitew, w którym Napoleon brał udział. Według zapowiedzi twórców mają być to jeden z najbardziej dynamicznych scen batalistycznych w historii i - co podkreślono - w pełni nakręcone z wykorzystaniem statystów, zamiast opierania się na CGI.

Napoleon - zwiastun po polsku

Napoleon - zwiastun w oryginale

Napoleon - opis fabuły

Superprodukcja będzie opowiadać o drodze do władzy nad Europą francuskiego cesarza widzianej przez pryzmat jego związku z cesarzową Józefiną. Zobaczymy, jak działał jego zmysł wojskowy i taktyczny.

W obsadzie są Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby i Tahar Rahim. Za scenariusz odpowiada David Scarpa.

Napoleon - premiera w kinach w Polsce i na świecie odbędzie się 24 listopada 2023 roku. Pomimo tego, że jest to produkcja platformy streamingowej Apple TV+ najpierw będzie wyświetlana w kinach i dopiero po jakimś dłuższym czasie trafi do biblioteki serwisu.