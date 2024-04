Napoleon - gdzie jest wersja reżyserska filmu? Doniesienia nie ucieszą fanów, ale cieszą scenarzystę

fot. Apple Studios

W zeszłym roku sieć obiegła wieść o tym, że Ridley Scott pracuje nad stworzeniem wersji reżyserskiej do swojego ostatniego filmu historycznego z Joaquinem Phoenixem, czyli Napoleon. Ta wersja, zdaniem reżysera, miała trwać około czterech godzin i być dostępna na łamach Apple TV+. Doszło do zapowiedzi, że pojawi się ona w serwisie w listopadzie 2023 roku, ale jak doskonale widać - do niczego takiego nie doszło. Jordan Ruimy z World of Reel otrzymał wiadomości z różnych źródeł, że Apple "nie ma planów na wydanie tej wersji" i raczej "nie będzie dostępna zbyt szybko."

Dla wielu osób to na pewno przykra wiadomość, ale nie dla scenarzysty filmu, Davida Scarpy. Jego zdaniem wersja kinowa jest lepsza, zwięźlejsza.

Widziałem, co jest w dłuższej wersji. W zwięźlejszej formie działa to lepiej, jak u większości filmów. Napoleon wiele zyskał dzięki edycji. Nie wydaje mi się, by istniał format w kategorii filmu pełnometrażowego, który pozwoliłby na opowiedzenie całej historii. Można zrobić pięć sezonów serialu o Napoleonie i nie dotrzeć nadal do końca. Dlatego trzeba było dokonać pewnych wyborów, a wersja kinowa jest bardzo składna.

Napoleon - opis fabuły

Film skupia się na postaci Napoleona Bonaparte. Stanowi oryginalne i bardzo osobiste podejście do historii Napoleona i jego drogi na szczyt, aż do stanowiska cesarza. Ważnym elementem produkcji jest historia niestabilnej relacji bohatera z jego żoną Józefiną. Film pokazuje najważniejsze bitwy Napoleona i jego niezwykłe umiejętności strategiczne.