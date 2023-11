Życzenie klapą Disneya, Napoleon wygrywa starcie. Wyniki box office z weekendu

fot. Apple TV+

Reklama

Choć uwagę wszystkich przyciągały wyniki Napoleona i animacji Życzenie, to długi weekend w Ameryce Północnej wygrywa Ballada ptaków i węży. Dobre opinie widzów sprawiły, że nowe Igrzyska śmierci zanotowały zaledwie 35% spadek frekwencji. Dzięki temu zanotowały 28,8 mln dolarów w 3 dni (41,1 mln dolarów w 5-dni długiego weekendu). Łącznie w Ameryce Północnej zebrano 98,3 mln dolarów. Podobnie sobie radzi na świecie, osiągająć 26,2 mln dolarów wpływów w weekend (razem ma 98,9 mln dolarów).

Sumując, na koncie już 197,3 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Producenci już wiedzą, że mają hit. Pytanie pozostaje: jak wielki będzie to sukces.

Napoleon - box office

Napoleon w reżyserii Ridleya Scotta zajął drugą lokatę w Ameryce Północnej z wynikiem 20,4 mln dolarów w 3 dni (32,5 mln dolarów 5 dni). Na świecie radzi sobie lepiej, zbierając z różnych krajów świata 46,3 mln dolarów. Nie oznacza to jednak, że jest dobrze. Łącznie na koncie film ma 78,8 mln dolarów przy budżecie około 200 mln dolarów. Jest to produkcja platformy Apple TV+ i według ekspertów im nie zależy na sukcesie w box office, bo liczą na posiadanie prestiżowej rozrywki w serwisie. A tam ma trafić 4-godzinna wersja reżyserska Napoleona, która do kin została skrócona o półtorej godziny.

Zobacz także:

Życzenie - box office

Disney jednak liczy zawsze na sukces w kinach, a Życzenie zapowiada się na ich kolejną klapę finansową w 2023 roku. Animacja zbiera w Ameryce Północnej 19,5 mln dolarów w 3 dni (32,5 mln dolarów w 5 dni). Na świecie jest jeszcze gorzej, bo osiągnięto 14,3 mln dolarów wpływów. Sumując, na koncie 49 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Fatalne recenzje krytyków i widzów nie zapowiadają długiej emisji w kinach.