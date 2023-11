Wszystkie filmy Joaquina Phoenixa - ranking. Joker i Gladiator zaskakująco nisko

fot. materiały prasowe

Joaquin Phoenix to aktor, który bardzo selektywnie podchodzi do wyboru projektów. Nie występuje w byle czym, a też bardzo rzadko możemy go oglądać w widowiskowych blockbusterach. Oczywiście w jego karierze były wyjątki, które jedynie podkreślały jego klasę: bez względu na to, czy to dobre kino artystyczne, czy historyczna superprodukcja, Joaquin Phoenix tworzy kreację aktorską zapadającą w pamięć na bardzo długo.

Takim wyjątkiem w karierze Phoenixa na pewno jest Joker, który jest oparty na postaci z komiksów DC. Jednakże formalnie to mocne, kapitalnie zagrane i wywołujące duże, skrajne emocje kino artystyczne. Jednocześnie film zebrał znakomite opinie widzów i osiągnął gigantyczny sukces komercyjny. W światowym box office osiągnięto 1 mld 78,9 mln dolarów przy budżecie 55 mln dolarów. Obecnie trwają prace na planie Jokera 2, w którym Lady Gaga wciela się w popularną Harley Quinn.

Wszystkie filmy Joaquina Phoenixa - ranking

Zestawienie objęło również film Napoleon. Sprawdźcie sami, którą pozycję zajęła ta głośna produkcja. Najpierw prezentujemy Wam ranking wg krytyków, a potem efekt głosowania Internautów na portalu Ranker. Różnice są dostrzegalne, ale nie zaskakujące. Dajcie znać w komentarzach!

37. Ruscy na Florydzie (1987) - 14%