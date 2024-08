fot. Disney+

Reklama

Kai Patterson to osoba, o której fani Gwiezdnych Wojen usłyszeli po raz pierwszy przy okazji serialu o Obi-Wanie Kenobim. Przypomnijmy, że oryginalnie ta produkcja Disney+ miała być filmem, ale została rozciągnięta do rozmiaru serialu. Wielu fanom się to nie spodobało, a Kai postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Stworzył tzw. Patterson Cut, który skrócił produkcję tak, aby przypominała pełnometrażowy film. Wprowadził też kilka swoich zmian. Jego rozwiązanie spotkało się z wieloma pozytywnymi reakcjami.

Teraz postanowił w podobny sposób poprawić Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Jak prezentuje się efekt na ten moment? Sprawdźcie finałowy zwiastun.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - Patterson Cut

Autor 3 miesiące temu opowiadał o rozwiązaniach, które zamierzał wprowadzić w swojej wersji produkcji Disney+. To nie tylko skrócenie metrażu, ale też szereg pomniejszych zmian. Wśród nich wymienił m.in. zmianę logo na takie, które bardziej przypomina oryginalne Gwiezdne Wojny; przyspieszenie wysuwania się miecza Baylana Skolla; poprawa korekcji kolorów tak, aby kontrast był większy, a wszystko wyraźniejsze, a także kilka pomniejszych poprawek odnośnie efektów specjalnych.

Porównanie obu wersji możecie zobaczyć poniżej: