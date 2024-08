Fani rozszyfrowali runę z serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. To potwierdzenie jednej z teorii?

fot. Disney+

Zakończenie 1. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka dość jasno wskazywało na powiązanie z odcinkami animowanych Wojen Klonów. Chodzi oczywiście o trzy wielkie posągi, które znalazły się na Peridei, czyli planecie w innej galaktyce, w której uwięziona została Ahsoka Tano, Sabine Wren, Shin Hati oraz Baylan Skoll. Ten ostatni był nawet widziany na jednym z posągów. Wielu fanów podejrzewa, że są to bogowie Mortis, a zatem Jedyni. Są ucieleśnieniami Mocy. Ojciec, który jest balansem, Córka będącą wcieleniem Jasnej Strony Mocy i Syn, który jest uosobieniem mroku i ciemności.

Fani rozszyfrowali runę z serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka

Fanom udało się rozszyfrować runy, które pojawiły się już w 1. odcinku serialu o Ahsoce Tano. Chodzi o runy z planety Arcana, które należały do Sióstr Nocy. Napis brzmiał:

W podróż wybrała się trójka, bez której wiedzy nie ma powrotu. Ścieżka łącząca blisko i daleko pośród gwiazd. Mimo wielkiej mocy, której sobie odmawiają, trójka ochrania. Więc podążaj ścieżką z uważnym wzrokiem, bo jeśli zbłądzisz, to umrzesz.

Fani od razu powiązali rozszyfrowane słowa z jedną z najpopularniejszych teorii odnośnie serialu o Ahsoce, czyli Abeloth. Abeloth to Matka, która również należała do Jedynych. Została jednak uwięziona. Fani podejrzewają, że to ona odpowiada za wzywanie do siebie Baylana. Fragment mówiący o tym, że "trójka ochrania" zdaje się wspierać rozważania o tym, że Peridea to więzienie Abeloth. Czas pokaże, czy w tych teoriach było ziarnko prawdy.