Niepokojąca teoria o serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Anakin nie jest tym, kim się wydaje

W 1. sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy. Jedną z nich na pewno był powrót Haydena Christensena do roli Anakina Skywalkera. Przywdział nawet strój znany z kreskówki Wojny Klonów. Jednak to, co wydawało się fanserwisem i uroczym odcinkiem, może w rzeczywistości być czymś znacznie poważniejszym i bardziej przerażającym. Wszystko zależy od tego, czy nowa teoria fanów Gwiezdnych Wojen się potwierdzi.

Niepokojąca teoria o serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka

Niektórzy fani zwracają uwagę na dość dziwne zachowanie Anakina, gdy spotkał się z Ahsoką w Świecie między światami. Dotychczas pokazywane Duchy Mocy były spokojne i opanowane. Anakin z kolei wystawił Ahsokę na próbę i wrzucił ją na głęboką wodę. Z tego powodu fani zaczęli podejrzewać, że... To nie był wcale Anakin, a Abeloth. To postać z Legend, o której pojawiło się już wiele teorii wiążących ją z Ahsoką i wydarzeniami z końcówki 1. sezonu

Osoby wierzące w tę teorię sądzą, że Abeloth jest obecnie zamknięta w Świecie między światami, które służy jako jej więzienie - jedyne zdolne do powstrzymania jej wielkiej mocy. To z tego powodu ta postać udaje Anakina, by przekonać do siebie Ahsokę, która mogłaby ją uwolnić, by siała chaos w odległej galaktyce. To nie byłoby tak dziwne. Przypomnijmy, że Jedyni, do których Abeloth należała, ukrywali się na planecie Mortis. W dodatku Syn, czyli ucieleśnienie Ciemnej Strony Mocy, potrafił wcielać się w różne postaci, by manipulować bohaterami.

Gwiezdne Wojny - kim jest Abeloth?

Ta pradawna istota, zwana również Zwiastunem Chaosu, Królową Gwiazd lub Matką, występowała w historiach ze starego kanonu Gwiezdnych Wojen zwanego Legendami. To postać ściśle powiązana z istotami znanymi z odcinków Wojen Klonów, Jedynymi. W kreskówce do rodziny będącej ucieleśnieniem Mocy i mieszkającej na planecie Mortis trafiło trio Anakina Skywalkera, Ahsoki Tano i Obi-Wana Kenobiego. To tam Anakin poznał fragmenty swojej przyszłości i jego roli jako Wybrańca w zaprowadzeniu ostatecznej równowagi w Mocy. Tam też poznaliśmy Ojca, który starał się zachować porządek i balans pomiędzy swoją Córką będącą ucieleśnieniem Jasnej Strony Mocy oraz Synem, który reprezentował Ciemną Stronę Mocy.

Abeloth była z początku śmiertelnym sługą Jedynych, lecz z czasem stała się Matką, która wraz z Ojcem dbała o równowagę między rodzeństwem. Z powodu swojej śmiertelności jej fizyczne ciało zaczęło się starzeć i obumierać, z czym Abeloth usiłowała walczyć przez kąpiele w Sadzawce Wiedzy, co ostatecznie doprowadziło do jej zyskania nieśmiertelności, ale też skorumpowania duszy. Po odkryciu tego faktu, Jedyni wtrącili Abeloth do więzienia w Otchłani, z którego uciekała ilekroć balans w Mocy był zachwiany. W Legendach z tego powodu została uwolniona przez Jacena Solo, kiedy zachwiał balansem w Mocy swoimi manipulacjami czasem i ostatecznie została pokonana przez Luke’a Skywalkera, któremu pomógł Darth Krayt. Można jednak śmiało założyć, że takiej wersji historii Abeloth nie doczekamy się na wielkim ekranie.