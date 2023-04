NASA ogłosiła skład załogi Artemis 2. Poznajcie 4 astronautów, którzy w 2024 roku okrążą Księżyc

NASA/ESA

NASA właśnie podała nazwiska 4 astronautów, którzy w 2024 roku w trakcie misji Artemis 2 wyruszą w kierunku Księżyca, okrążą go i później powrócą na Ziemię. Na to ogłoszenie czekał właściwie cały świat: ludzkość wraca bowiem w pobliże Srebrnego Globu po raz pierwszy od grudnia 1972 roku, kiedy to Eugene A. Cernan i Harrison Schmitt w czasie misji Apollo 17 jako ostatni spacerowali po powierzchni naszego naturalnego satelity. Przypomnijmy również, że w ramach programu Artemis i jego trzeciej odsłony w 2025 roku zaplanowano lądowanie na Księżycu.

Zanim do tego dojdzie, załoga Artemis 2 przetrze na tym polu szlak. Wiemy już, że w jej skład - zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - wejdzie 3 Amerykanów i Kanadyjczyk. Są to:

Artemis 2 - astronauci (skład załogi)

Gregory Reid Wiseman (dowódca misji) - 47-letni astronauta, pilot morski i inżynier z Baltimore, kapitan Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Kandydatem na astronautę został w 2009 roku, 2 lata później ukończył szkolenie NASA. Pomiędzy 28 maja a 10 listopada 2014 roku w czasie misji Sojuz TMA-13M/Ekspedycja 40/Ekspedycja 41 przez 165 dni, 8 godzin i 1 minutę przebywał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, odbywając także 2 spacery kosmiczne o łącznej długości 12 godzin i 47 minut. Pracujący jako inżynier lotu Wiseman wraz z pozostałymi astronautami przeprowadził na ISS ponad 300 eksperymentów naukowych z takich dziedzin jak fizjologia człowieka i medycyna, bijąc również rekord w kwestii liczby badań przeprowadzonych w ciągu tygodnia (82 godziny). Swój pobyt na ISS dokumentował on w mediach społecznościowych, przedstawiając cieszące się ogromną popularnością wrażenia z pobytu w kosmosie. Od grudnia 2020 do listopada 2022 roku Wiseman pracował w NASA na prestiżowym stanowisku szefa Biura Astronautów. To jego decyzja sprawiła, że w kontekście misji Artemis zaczęto rozważać kandydatury nie 18-osobowego, pierwotnego zespołu, a wszystkich 41 aktywnych astronautów agencji - w tym samego Wisemana. Jest wdowcem, ma dwoje dzieci. Uwielbia jeździć na gokartach.

Artemis 2 - najważniejsze informacje

Start misji Artemis 2 został zaplanowany na listopad 2024 roku, przy czym konkretna data uzależniona jest od wielu czynników. Już teraz w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie trwają prace nad zamocowaniem załogowego statku Orion (to w nim astronauci będą podążać w kierunku Księżyca) na szczycie potężnej rakiety Space Launch System (SLS; znacznie więcej szczegółów na jej temat podawaliśmy w tym miejscu). Istotny wpływ na termin startu będą miały także aspekty pogodowe.

Cała misja ma potrwać ok. 10 dni. Jest prawdopodobne, że załoga statku Orion w pewnym jej momencie znajdzie się dalej od Ziemi niż jakikolwiek człowiek w historii, choć dokładna odległość od Księżyca będzie konsekwencją dnia startu.

W trakcie misji Artemis 2 NASA przetestuje cały szereg nowych technologii, systemów i procedur, podobnie jak miało to miejsce podczas zeszłorocznego otwarcia programu w ramach Artemis 1. Wiele z nich nie było jeszcze sprawdzanych w warunkach kosmicznych; to właśnie dlatego agencja uznała, że okrążenie Księżyca będzie najbezpieczniejszą w tym celu opcją. Jak przedstawia to dyrektor misji Artemis Mike Sarafin:

Specjalny profil misji Artemis 2 powstał w oparciu o wyniki naszych testów przeprowadzonych w trakcie bezzałogowej misji Artemis 1, która zademonstrowała szeroki zakres możliwości wykorzystania SLS i Oriona w misjach kosmicznych. Artemis 2 ma udowodnić, że krytyczne systemy podtrzymywania życia na statku Orion są w pełni gotowe do wspierania astronautów podczas dłuższych misji - załoga przećwiczy też operacje niezbędne w kontekście lotu Artemis 3.