Artemis 3 - NASA pokazała nowe skafandry kosmiczne, w których wrócimy na Księżyc. Pomoc z For All Mankind

Axiom Space

NASA oficjalnie zaprezentowała nowe skafandry kosmiczne, których będą w przyszłości używać astronauci w trakcie księżycowych misji Artemis - to właśnie w nich człowiek ponownie postawi stopę na Srebrnym Globie w zaplanowanej na 2025 rok wyprawie Artemis 3. Kombinezony już teraz robią w sieci prawdziwą furorę; internauci zachwycają się ich wyglądem, zauważając także, że przy projektowaniu strojów konsultowano się m.in. z kostiumografką serialu For All Mankind, Esther Marquis.

Istotne jest to, że NASA i odpowiadająca za stworzenie skafandrów prywatna firma Axiom Space pokazały dziś jedynie prototyp skafandra księżycowego; choć na razie ma on ciemnoszarą barwę, w czasie załogowych misji na Srebrny Glob będzie najprawdopodobniej posiadał zewnętrzną białą warstwę, aby skuteczniej chronić astronautów przez przegrzaniem stroju w ostrym świetle słonecznym.

Z oficjalnego komunikatu prasowego dowiadujemy się, że dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii skafander księżycowy zapewni większą elastyczność (będą go mogły nosić zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w dodatku o różnym wzroście i wadze), lepszą ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi i specjalistyczne narzędzia do poszerzania wiedzy naukowej; umożliwi on także "eksplorację większej powierzchni Księżyca niż kiedykolwiek wcześniej".

Artemis 3 - NASA pokazuje nowy skafander księżycowy [ZDJĘCIA]

Skafander księżycowy od Axiom Space dla misji Artemis 3 - zdjęcia

Wysokość kontraktu, na mocy którego firma Axiom Space stworzyła nowe skafandry kosmiczne, to 228,5 mln USD - to jednak zaledwie część kosztującego aż 3,5 mld USD programu NASA, mającego do 2034 roku zabezpieczyć dostawy kombinezonów tak dla misji Artemis, jak i dla astronautów pracujących na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Michael T. Suffredini, szef Axiom Space, tak skomentował dzisiejszą prezentację:

Podtrzymujemy dziedzictwo NASA, projektując zaawansowany skafander kosmiczny, który pozwoli astronautom bezpiecznie i skutecznie działać na Księżycu. Skafander kosmiczny dla misji Artemis 3 od Axiom Space będzie w stanie sprostać złożonym wyzwaniom księżycowego bieguna południowego i pomoże poszerzyć naszą wiedzę na temat Srebrnego Globu, aby umożliwić długotrwałą na nim obecność.

W chwili obecnej start misji Artemis 3 jest zaplanowany na grudzień 2025 roku. Załoga ma liczyć 4 osoby, z których dwie staną na powierzchni Księżyca w rejonie jego bieguna południowego. Już wcześniej ogłoszono, że będą to kobieta i czarnoskóry mężczyzna.