Artemis 1 - ludzkość wraca na Księżyc. Najważniejsze informacje o rakiecie SLS i misji NASA

NASA/Cory Huston

Już jutro, 16 listopada, ma się rozpocząć misja Artemis 1 - pierwsza z odsłon nowego przedsięwzięcia NASA i jej międzynarodowych partnerów, dzięki któremu ludzkość docelowo powróci na Księżyc. Amerykańska agencja dała zielone światło na start potężnej rakiety Space Launch System (SLS); ta wyszła bez szwanku z przejścia huraganu Nicole, który uderzył we Florydę kilka dni temu. Będzie to trzecia próba startu superciężkiej rakiety nośnej; dwie poprzednie, z 29 sierpnia i 3 września, ostatecznie wstrzymano. Przypomnijmy, że SLS ma wynieść na księżycową orbitę statek Orion, ustawiając fundamenty pod kolejne, zaplanowane na 2024 i 2025 rok misje załogowe. W ramach trzeciej z nich astronauci postawią stopę na naturalnym satelicie Ziemi.

Artemis 1 - kiedy start? [Godzina]

Okno startowe dla misji Artemis 1 otworzy się 16 listopada o godz. 7:04 czasu polskiego i potrwa przez kolejne 2 godziny, do godz. 9:04. Innymi słowy: jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rakieta SLS o godz. 7:04 powinna uruchomić silniki w położonym na terenie Kennedy Space Center kompleksie startowym 39B - tym samym, z którego startowała legendarna rakieta Saturn V w trakcie księżycowych misji Apollo. NASA podała również rezerwowe daty startu - są to 19 i 25 listopada.

Artemis 1 - gdzie oglądać start SLS? [Transmisja online]

NASA przeprowadzi transmisję online ze startu rakiety SLS w kilku miejscach. Będziemy ją mogli oglądać na stronie agencji, na jej profilach społecznościowych na Facebooku i Twitterze, jak również w aplikacji mobilnej. W trakcie transmisji pojawią się rozmaici goście - wśród nich ekranowy Kapitan Ameryka, Chris Evans. Z kolei jeszcze dziś, 15 listopada o 21:30 polskiego czasu, na wspomnianych wyżej kanałach i portalu space.com zobaczymy proces tankowania SLS.

Artemis 1 - przebieg startu

Za wzbicie się rakiety SLS w powietrze będą odpowiadać cztery silniki Głównego Członu (RS-25) oraz dwie rakiety boczne SRB - te ostatnie po ok. 2 minutach lotu wyczerpią zawarte w nich paliwo stałe i oddzielą się od reszty SLS. W 8. minucie i 14. sekundzie wznoszenia się odpowiedzialny za ten proces przez ostatnie 6 minut Główny Człon ostatecznie wykona swoje zadanie i na wysokości 157 km także odczepi się od reszty konstrukcji. Za dalszy lot znajdującego się na samym jej szczycie statku Orion będzie odpowiadał człon ICPS, który po ok. godzinie od startu uruchomi swój silnik, aby wprowadzić Oriona na orbitę okołoziemską; po kolejnych 30 minutach rozpoczną się manewry, mające na celu ustawienie odpowiedniej trajektorii lotu na Księżyc. Potrwają one ok. pół godziny - 2 godziny po starcie ICPS również pożegna Oriona, pozwalając mu samotnie podróżować w kierunku naszego satelity.

NASA/Kathryn Hambleton

Artemis 1 - przebieg misji. Kiedy statek Orion powróci na Ziemię?

Cała misja Artemis 1 potrwa dokładnie 25 dni, 11 godzin i 36 minut. Pierwsze 5 dni zajmie dolot do Księżyca, od 21 listopada przez następne 5 dni statek Orion będzie z kolei wchodził na docelową orbitę wokółksiężycową, na której znajdzie się ostatecznie 26 listopada. 1 grudnia Orion opuści rzeczoną orbitę, by 5 grudnia ruszyć w podróż kierunku Ziemi. Misja zakończy się 11 grudnia, kiedy to statek ma wodować w Oceanie Spokojnym.

Artemis 1 - cele misji

Najważniejszym celem misji Artemis 1 jest przetestowanie osłony termicznej statku Orion w trakcie jego przebijania się przez atmosferę podczas powrotu na Ziemię. NASA chce również sprawdzić działanie procedur mających na celu odzyskanie Oriona z Pacyfiku. Warto jednak podkreślić, że cała misja będzie pierwszym prawdziwym testem dla rakiety SLS, bez której udziału ludzkość nie zdoła wrócić na Księżyc w przyszłych misjach programu Artemis.

SLS - informacje o rakiecie

Space Launch System to superciężka rakieta nośna, której wstępny projekt NASA przedstawiła w 2011 roku. Cały koszt jej opracowania pochłonął od 7 mld do 35 mln USD, natomiast koszty jej jednorazowego wystrzelenia szacuje się na 500 mln USD. W momencie rozpoczęcia misji Artemis 1 SLS stanie się najpotężniejszą ze wszystkich rakiet obecnie wykorzystywanych w przemyśle kosmicznym. W swojej pierwszej wersji (Block 1) mierzy ona 98 metrów wysokości i jest w stanie wynieść na niską orbitę okołoziemską 95 ton, z kolei na orbitę wokółksiężycową - blisko 27 ton. W najbardziej zaawansowanej wersji (Block 2) SLS ma wynieść na orbitę Ziemi 130 ton - i 46 ton na orbitę Księżyca.

NASA

Orion - informacje o statku

Kapsuła Orion złożona jest z 3 zasadniczych elementów: modułu załogowego, odpowiedzialnego m.in. za zasilanie i komunikację Europejskiego Modułu Serwisowego i wieżyczki Launch Abort System (LAS), która ma na celu oddzielenie Oriona od rakiety w przypadku wystąpienia problemów z SLS. Wiemy już, że na Ziemię z misji Artemis 1 powróci wyłącznie kapsuła załogowa.

Orion - rekord odległości

W trakcie misji Artemis 1 statek Orion znajdzie się aż 450 tys. km od Ziemi i 64 tys. km za Księżycem, co uczyni go najbardziej oddalonym od naszej planety załogowym statkiem kosmicznym w historii - rekord jak do tej pory dzierżył Apollo 13 (misja z kwietnia 1970 roku).

Program Artemis - kolejne misje

W przypadku powodzenia misji Artemis 1 w 2024 roku (najprawdopodobniej pod jego koniec) rozpocznie się misja Artemis 2, w trakcie której 4-osobowa załoga na pokładzie statku Orion okrąży Księżyc. W 2025 roku zacznie się z kolei Artemis 3; z 4-osobowej załogi dwoje astronautów postawi stopę na Księżycu, po raz pierwszy od misji Apollo 17 z 1972 roku - NASA już wcześniej ogłosiła, że jedną z tych osób będzie kobieta.