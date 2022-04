NASA pokazała timelapse wschodu słońca na Czerwonej Planecie

nasa.com

Z pomocą jak zwykle przychodzi nauka i technologia. Pod koniec 2018 na Marcie wylądował InSight (skrót od „Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport” - Wewnętrzna Eksploracja wykorzystująca Badania Sejsmiczne, Geodezję i Przewodzenie Ciepła), czyli stacjonarny lądownik marsjański zaprojektowany do badania trzęsień ziemi i wnętrza Czerwonej Planety.

InSight obecnie znajduje się w fazie przedłużonej po zakończeniu swojej podstawowej misji obejmującej jeden pełny rok marsjański (około 687 dni ziemskich) badania Marsa. W trakcie trwania misji inSight uwiecznił zarówno wschody słońca:

Jak i zachody:

Zdjęcia są po korekcie barw, żeby pokazać, jak wyglądałoby to naszymi oczami.

A odkąd łazik Curiosity podbił Twittera swoimi tweetami z Marsa, każda kolejna misja również ma swoje konto na Twiterze. Oto co ostatnio „napisał” InSight:

„Nigdy nie znudzą mi się wschody słońca na Marsie. Każdego ranka ta odległa kropka wspina się coraz wyżej na niebie dając mi energię na kolejną rundę słuchania dudnienia pod moimi stopami”.

Jakby obrazy nie były wystarczająco zachwycające, zespół misji InSight połączył kilka zdjęć wschodu słońca oczami InSight w krótki timelapse świtu na Czerwonej Planecie i dołączył go do wpisu na Twitterze.

https://twitter.com/NASAInSight/status/1514282311528841220

W styczniu bieżącego roku potężna marsjańska burza pyłowa zmusiła InSight do przejścia „tryb bezpieczny”, gdyż jego baterie słoneczne nie były w stanie wygenerować wystarczającej mocy do wykonania misji naukowej. Lądownik odzyskał sprawność do 15 lutego.

https://twitter.com/NASAInSight/status/1493730775925100545

Obecnie oczekuje się, że InSight będzie kontynuował swoją misję naukową na Marsie do lata i zakończy ją na dobre w grudniu 2022, jak powiedzieli przedstawiciele NASA.