Następny składany telefon Microsoftu będzie miał jeden wewnętrzny wyświetlacz

Zdjęcie: Microsoft

Następny składany telefon Microsoftu z serii Surface nie będzie urządzeniem z dwoma ekranami, jak donoszą źródła Windows Central zaznajomione z planami firmy. Po długim prototypowaniu sprzętu i eksperymentach, firma zdecydowała się na bardziej tradycyjny projekt składany, z zawiasem 180 stopni, wewnętrznym, elastycznym ekranem składanym i zewnętrznym wyświetlaczem na obudowie, podobnym do urządzeń takich, jak Vivo X Fold i Honor Magic Vs. Zmiana w porównaniu do Surface Duo 2 (poniżej) będzie więc znaczna.

Microsoft Surface Duo 2

Według źródeł to nowe składane urządzenie powstało po tym, jak firma już sfinalizowała dwuekranowy projekt dla Surface Duo 3. Nowy, dwuekranowy model miał trafić na rynek pod koniec 2023 roku jako następny w linii Surface Duo. Miał być wyposażony w wyższe i węższe wyświetlacze bezramkowe, bezprzewodowe ładowanie i inne ulepszenia. Ten dwuekranowy projekt został jednak odrzucony, a zespół Surface skupia się teraz na dostarczeniu tego nowego „prawdziwego” składanego smartfona. Microsoft zaczął badać jednoekranowe składane projekty jako następcę Surface Duo 2 pod koniec 2021 roku po tym, jak dwuekranowy prototyp Duo 3 spotkał się z mieszanymi recenzjami.

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o specyfikacji nowego składanego smartfonu Microsoftu, nieznana jest też data premiery, ale mało prawdopodobne, aby nowy projekt był gotowy jeszcze w tym roku. Microsoft niedawno złożył też kilka patentów na jednoekranowe foldables z 360-stopniowym zawiasem, ale nowy Duo 3 raczej będzie miał zawias 180 stopni, jak większość współczesnych składanych telefonów. Być może jednak kolejne smartfony MS będą miały już inny projekt.

Wygląda też na to, że Microsoft przynajmniej na razie pozostaje wierny przenośnym sprzętom z Androidem oraz dalej będzie rozwijał swoje oprogramowanie na te urządzenia. Miejmy nadzieję, że na nowego Duo 3 nie każą nam długo czekać.