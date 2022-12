Smartfon Google Pixel Fold może być równie szybki jak Pixel 7 Pro

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Google

Wyciekły wyniki wydajności prototypowego smartfona nazwanego Google Felix. Pod tym kryptonimem może kryć się pierwszy składany smartfon Google. Na Geekbench – stronie, na której użytkownicy mogą zgłaszać wyniki wydajności różnych urządzeń, takich jak smartfony i komputery PC – ktoś udostępnił wynik urządzenia działającego na Androidzie 13 i zwącego się Google Felix. Jak wiadomo, Google nie ma w ofercie urządzenia o tej nazwie, ale to właśnie ten kryptonim jest uważany za nazwę kodową ich składanego smartfona. A to może znaczyć, że właśnie dowiedzieliśmy się, do czego zdolny będzie ten telefon.

Na Geekbench można zobaczyć, że Google Felix wykorzystuje ten sam ośmiordzeniowy procesor Tensor G2, co w smartfonach Google Pixel 7 oraz Pixel 7 Pro, i że ma taką samą wielkość pamięci RAM jak Pro. Jak można się spodziewać, w benchmarku Felix osiąga wynik, który stawia go na poziomie wydajności Pixel 7 Pro.

Zakładając, że Google Felix to rzeczywiście Google Pixel Fold, to ten wynik sugeruje, że użytkownicy nie będą mogli narzekać na jego wydajność, gdy składany smartfon trafi na rynek w 2023.

Poniżej domniemany wygląda folda Google wg. frontpagetech.com.

fot. FrontPageTech

Oczywiście to na razie tylko przypuszczenia. Nie wiadomo, że na Geekbench znalazły się rzeczywiście wyniki Pixel Fold – może to być inny smartfon Google opracowywany pod nazwą kodową Google Felix. Choć z drugiej strony, Google nie ma specjalnie rozbudowanej oferty smartfonów, a składaki są zazwyczaj podobnie wyposażone, jak flagowce.

Ale nawet jeśli Pixel 7 Pro i Felix uzyskają podobny wynik w benchmarku, to w warunkach rzeczywistych mogą działać zupełnie inaczej. Biorąc pod uwagę jego podobno aż 7,6-calowy wyświetlacz główny OLED, a więc też wyższą rozdzielczość, którą smartfon musi obsłużyć, Google Felix / Pixel Fold może być odrobinę mniej wydajny niż Pixel 7 Pro. Ale nie musi.