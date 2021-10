Nawet po zniesieniu restrykcji pandemicznych gramy więcej, niż wcześniej

Źródło: Pixabay

Z badania „2021 Evolution of Entertainment” przeprowadzonego przez firmę NPD Group wynika, że pandemia koronawirusa w znaczącym stopniu przyczyniła się do wzrostu zainteresowania branżą gamingową. I nie był to chwilowy boom, a trend, który nadal wpływa na kondycję tego sektora branży cyfrowej rozrywki.

W 2019 Amerykanie spędzali przed grami komputerowymi średnio 12,7 godziny w ciągu tygodnia, a rok później średnia wzrosła do 14,8 godziny. Skok ten był naturalną konsekwencją wprowadzenia masowych restrykcji pandemicznych. Wiele osób straciło zatrudnienie bądź realizowało pracę zdalną, uczniowie również zostali odesłani do domu. Po zamknięciu obiektów kulturalnych czy branży gastronomicznej gry stały się naturalną odskocznią od codzienności.

Jednak zwiększone zainteresowanie grami komputerowymi nie zakończyło się wraz z poluzowaniem pandemicznych obostrzeń. Wręcz przeciwnie, w ostatnich miesiącach gramy więcej niż w 2020 roku. Z badań NPD Group wynika, że w 2021 roku Amerykanie poświęcali się tej rozrywce średnio przez 16,5 godziny w tygodniu. I co najciekawsze, to nie najmłodsze pokolenie przyczyniło się do tych wzrostów, a odbiorcy w wieku od 45 do 64 lat.

Szacuje się, że w 2019 roku 65% Amerykanów ze wspomnianej grupy wiekowej spędzało w grach średnio 9 godzin w ciągu tygodnia. W 2020 zanotowano pierwszy duży wzrost, w czasie pandemii aż 69% respondentów w tym przedziale wiekowym przyznawało, że grają ok. 12 godzin tygodniowo. W 2021 roku trend zwyżkowy trwa w najlepsze – aż 75% badanych z grupy 45-64 lat stwierdziło, że na przestrzeni tygodnia spędzają w grach komputerowych ok. 16 godzin.

Według NPD Group jest kilka przyczyn takiego wzrostu zainteresowania grami komputerowymi wśród starszego pokolenia. Z jednej strony wykorzystują to medium w celach rozrywkowych, z drugiej zaś widzą w nich narzędzie do utrzymywania kontaktu z rodziną oraz znajomymi. Mat Piscatella z NPD Group stwierdził, że gry przestały być kojarzone z rozrywką dla najmłodszych, czego najlepszym dowodem jest właśnie praca „2021 Evolution of Entertainment”:

Ci [starsi – przyp. red] gracze grają coraz więcej niż pozostałe grupy wiekowe. Mimo iż spada ogólny odsetek grających osób, czas spędzany w grach przez 45-64-latków stale się wydłuża. Najwyraźniej gry nie są segmentem zarezerwowanym dla dzieci oraz nastolatków. Ten segment jest atrakcyjny dla graczy ze wszystkich grup wiekowych.

Pomimo iż na przestrzeni ostatniego roku liczba Amerykanów deklarujących się jako gracze spadła z 79% do 76%, branża ta nadal cieszy się większą popularnością niż w erze przedpandemicznej. W 2019 roku NPD Group szacowało, że grami komputerowymi interesuje się 73% Amerykanów.