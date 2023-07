Naznaczony: Czerwone drzwi rozbija bank w box office. Indiana Jones 5 tragicznie

fot. Alliance // Blumhouse Productions // Screen Gems

Serial Naznaczony nigdy nie zbierała dobrych recenzji krytyków, ale to też nigdy nie miało wpływu na box office i opinie widzów. Każda kolejna część horroru osiągała sukces i nie inaczej jest przy najnowszej odsłonie. Naznaczony: Czerwone drzwi debiutuje w Ameryce Północnej na pierwszym miejscu w box office z wynikiem 32,65 mln dolarów. Jest to drugi najlepszy w historii serii po części drugiej, która miała 40,2 mln dolarów. Na świecie też radzi sobie dobrze, mając 31,4 mln dolarów z 52 krajów. Sumując ma 64 mln dolarów przy 16 mln dolarów budżetu. Po weekendzie otwarcia już jest sukces.

Indiana Jones 5 - box office

Widowisko Indiana Jones i artefakt przeznaczenia notuje spadek frekwencji w wysokości 56%. To przekłada się na 26,5 mln dolarów wpływów. Do tej pory w Ameryce Północnej zebrano 121,2 mln dolarów. Na świecie zbiera 31,8 mln dolarów z 52 krajów (łącznie ma 126,7 mln dolarów). Nie zmienia to sytuacji tego filmu, który jest spektakularną klapą. Sumując, na koncie 248 mln dolarów przy budżecie 329 mln dolarów (plus 100 mln dolarów wydano na promocję).

Podium zamykam niskobudżetowe Sound of Freedom o handlu dziećmi. Film zebrał w Ameryce Północnej 16,9 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku ma 38,9 mln dolarów przy budżecie 16 mln dolarów.

Box Office - wyniki dużych tytułów

Oto jak prezentują się wyniki popularnych filmów: