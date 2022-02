Nazwy użytkowników nawiązujące do seksu i alkoholu trafiły na czarną listę Twitcha

fot. Twitch

Twitch chce podreperować swój publiczny wizerunek i udowodnić, że dba o dobro psychiczne użytkowników. W najnowszym wpisie blogowym korporacja zaprezentowała uaktualnione zasady akceptowania nazw twitchowych kont, które będą obowiązywać zarówno nowych, jak i dotychczasowych klientów.

Zgodnie z nowym regulaminem zabronione będzie korzystanie z kont, których nazwy jawnie naruszają Wytyczne Społeczności, gdyż mogą powodować dyskomfort psychiczny innych użytkowników. Na czarną listę trafią m.in. nazwy mające charakter mowy nienawiści, związane z przemocą czy kojarzące się z aktami seksualnymi, genitaliami bądź twardymi używkami. Co ciekawe, z tego ostatniego grona wykluczono alkohol, papierosy oraz marihuanę.

Chociaż zgodnie z naszą dotychczasową polityką usunęliśmy wiele zaraportowanych nazw o obraźliwym charakterze, uważamy, że wdrożenie bardziej rygorystycznych standardów jest konieczne, aby rozwijać zróżnicowaną, globalną społeczność na Twichu – poinformowali przedstawiciele korporacji.

Platforma dała klientom czas do 1 marca 2022 roku na dostosowanie się do nowych wytycznych. Przy okazji zarysowała kilka scenariuszy dotyczących postępowania wobec tych użytkowników, którzy złamią te postanowienia.

Jeśli nazwa będzie w sposób oczywisty stać w sprzeczności z regulaminem szerząc mowę nienawiści czy przemoc, konto danego użytkownika może zostać zablokowane na czas nieokreślony. Z kolei właściciele kont, których nazwy mają charakter seksualny bądź nawiązują do twardych używek, będą musieli zresetować nazwę, aby dalej korzystać z platformy.

Podobne zapisy odnoszą się do kont, których nazwy są niezgodne z odświeżonym regulaminem, ale nie można stwierdzić, iż bezpośrednio łamią Wytyczne Społeczności. Tacy użytkownicy zostaną oznaczeni jako potencjalnie łamiący regulamin. Do czasu zaktualizowania nazwy takie konto zostanie tymczasowo zablokowane, a specjalne narzędzie pozwoli błyskawicznie wprowadzić stosowną zmianę, aby od razu korzystać z serwisu. Proces weryfikacji przeprowadzany jest przez algorytmy sztucznej inteligencji, dlatego jeśli ktoś nie zgodzi się z nałożoną blokadą, może zawnioskować do moderatorów o ręczne sprawdzenie poprawności nazwy konta.

