Hancock to superbohaterski film, który w 2008 roku poruszał wątki będące standardem wiele lat później. Chociaż zebrał mieszane opinie – od pochwał po rozczarowanie finałowym aktem – Will Smith chce do niego wrócić i wykorzystać potencjał, który wówczas, zdaniem wielu, został zmarnowany. Podczas rozmowy na streamie na Twitchu wyjawił pierwsze informacje o kontynuacji.

Hancock 2 w planach

Okazuje się, że mają już pomysł na Hancocka 2.

– Mamy naprawdę fajny pomysł na Hancocka 2. Jeszcze nie rozmawialiśmy o tym publicznie, więc dam ci mały szczegół: Zendaya dostała propozycję roli w Hancocku 2.

Przypomnijmy, że Will Smith wcielał się w filmie Hancock w superbohatera będącego alkoholikiem, który ma w poważaniu zniszczenia dokonywane podczas ratowania ludzi. Po uratowaniu pary (w tych rolach Jason Bateman i Charlize Theron) pracują z nim, by poprawić jego wizerunek i aby przypomniał sobie swoją przeszłość. Do połowy film jest oceniany świetnie, potem wychodzi ta przeszłość i relacja z postacią Theron – i ten aspekt jest przeważnie krytykowany od lat. Nie da się jednak ukryć, że po latach Hancock jest o wiele lepiej odbierany niż w 2008 roku.

Hancock był hitem komercyjnym – osiągnął ponad 600 mln dolarów wpływów przy budżecie 150 mln dolarów. Autorami scenariusza byli Vy Vincent Ngo oraz Vince Gilligan, sam twórca legendarnego Breaking Bad. Za kamerą stał Peter Berg. Na razie nie wiadomo, kiedy Hancock 2 może powstać.