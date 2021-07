Canal+ szykuje się do wygaszenia usługo nc+ Go

Zdjęcie: Canal+

Usługa nc+ Go stanowi relikt przeszłości w ofercie Canal+, jest pozostałością po platformie cyfrowej nc+, która powstała w wyniku fuzji Cyfry+ i z n od Grupy ITI. W 2019 roku podjęto decyzję o rebrandingu nc+ na platformę Canal+, jednak część starszych usług nadal funkcjonuje na starych zasadach. Teraz nadszedł czas, aby wycofać z oferty te rozwiązania, które nie przystają do rynkowych standardów.

Platforma planuje zorganizować kampanię mailingową, w której zachęci do przesiadki na Canal+ online. Dotychczasowi użytkownicy nc+ Go od 19 lipca nie będą mogli korzystać z tej usługi na dwóch urządzeniach jednocześnie. Takie ograniczenia nie istnieją w przypadku usługi Canal+ online, która w przeciwieństwie do nc+ Go nie nakłada żadnych limitów godzinowych.

Warto bowiem przypomnieć, że nc+ Go funkcjonowało w ramach kilku pakietów, które miały sztywno wyznaczony maksymalny czas korzystania z usługi. Canal+ online dostępny jest także na większej liczbie urządzeń, gdyż stosowną aplikację odpalimy nie tylko na urządzeniach mobilnych i komputerach, lecz także na inteligentnych telewizorach oraz przystawkach telewizyjnych z Androidem TV na pokładzie.

W Canal+ online podbito ponadto rozdzielczość z 720p do 1080p oraz wprowadzono możliwość cofania programów o kilka godzin. W związku z wygaszaniem nc+ Go w ostatnich tygodniach ofertę programową Canal+ online wzbogacono także o nowe kanały, które dotychczas były dostępny wyłącznie w nc+ Go, a brakowało ich w nowej usłudze.