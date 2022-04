Neal Adams nie żyje. Rysownik komiksów i współtwórca znanych wrogów Batmana miał 80 lat

fot. youtube.com

Serwis The Hollywood Reporter poinformował o śmierci Neala Adamsa, rysownika komiksów, który na przestrzeni lat związany był między innymi z Marvelem i DC. Mężczyzna zmarł w wieku 80 lat w wyniku powikłań po sepsie. Tę smutną nowinę przekazała mediom jego żona.

Adams urodził się w roku 1945 i uczył się w nowojorskim School of Industrial Art. Jego kariera w branży komiksowej na dobre rozpoczęła się w latach 60. Pracował między innymi nad serią komiksów o Deadmanie oraz superbohaterskich grupach X-Men i Avengers, współtworzył też ikonicznych wrogów Batmana, takich jak Ra's al Ghul czy Man-Bat. To także on w dużej mierze odpowiadał za przejście na bardziej realistyczny i poważniejszy ton w komiksach z Mrocznym Rycerzem w roli głównej.

