Fantastyczna Czwórka - Jon Watts nie wyreżyseruje filmu MCU

fot. Marvel/Sony

Jon Watts, twórca Spider-Man: Bez drogi do domu, zrezygnował ze stanowiska reżysera widowiska MCU Fantastyczna czwórka. Filmowiec i Marvel Studios potwierdzili, że rozstanie odbyło się polubownie. Watts jako główny powód swojego wycofania się z projektu podaje chęć odpoczęcia od widowisk superbohaterskich, którymi tak naprawdę zajmuje się od 2016 roku. Jak na razie nie wiadomo, kto zajmie jego miejsce za kamerą produkcji.

Szczegóły fabuły Fantastycznej Czwórki nie są znane. Nie wiadomo póki co nawet, kto zagra główne role w produkcji o Pierwszej Rodzinie Marvela.

Alex Ross/Marvel

Jon Watts - kolejny projekt

Natomiast Watts ma na horyzoncie kolejny duży projekt. Jest to niezatytułowany jeszcze film, który Apple Studios zakupiło po walce aukcyjnej we wrześniu 2021 roku. Główne role w produkcji mają zagrać George Clooney i Brad Pitt. Aktorzy wcielą się w dwóch fixerów, czyli osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów swoich zleceniodawców. Bohaterowie zostają zatrudnieni do tej samej roboty.