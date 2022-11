Need for Speed: Unbound: polscy raperzy na ścieżce dźwiękowej gry! Kogo usłyszymy?

EA

Firmy Electronic Arts i Criterion Games zapowiedziały, że już 2 grudnia na rynek trafi ścieżka dźwiękowa z Need for Speed Unbound. Ogłoszeniu temu towarzyszy lista wykonawców, których usłyszymy w grze i powinna ona zainteresować odbiorców z Polski. Znalazło się na niej bowiem dwóch polskich raperów: Oki z utworem "Siri" oraz Oliver Olson i jego "Tłoki". To pierwsza tego typu współpraca w historii marki.

Poniżej możecie zapoznać się z listą artystów, których usłyszycie na ścieżce dźwiękowej. Oprócz nich w grze usłyszymy również muzykę skomponowaną przez Brodinskiego, francuskiego producenta elektroniki i hip-hopu, a także założyciela wytwórni Bromance Records.

A$AP Rocky - “Sh*ttin’ Me”

Kelvin Krash

Slowthai

Thoto

Smooky Margieela

ICYTWAT

Peewee Longway

Tohji

Slikback

JMK$

COUCOU CHLOE

Lous and the Yakuza

Cristale

Shygirl

Shirin David

Bonez MC

Kalush

Grebz

Alina Pash

OKI

GEDZ

Oliver Olson

ODZ

Tropkillaz

Sferra Ebbaesta

Higher Brothers

Tkay Maidza

The Synaptik

Villano Antillano

Kidd Kenn

Poutyface

Terror Jr

Rico Nasty

Need for Speed: Unbound - premiera już 2 grudnia na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.