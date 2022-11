The Game Awards 2022 - God of War: Ragnarok zdominowało listę nominowanych do nagród produkcji

Fot. SIEE

Lista nominowanych do nagród The Game Awards 2022 została ogłoszona. Powody do zadowolenia może z pewnością mieć Sony. Dwie gry japońskiego wydawcy otrzymały największą liczbę nominacji. Tutaj przoduje God of War: Ragnarok, który nominowany został w 10 kategoriach. Nieco mniej, bo 7 nominacji ma druga produkcja na wyłączność konsol PlayStation, produkcja studia Guerilla Games, Horizon Forbidden West. Tyle samo nominacji ma również multiplatformowy Elden Ring. Wielkim zaskoczeniem jest również Stray, które doczekało się 6 nominacji.

Zwycięzcy The Game Awards 2022 zostaną ujawnieni 8 grudnia. Podczas wydarzenia zobaczymy również nowe ogłoszenia i zwiastuny nieujawnionych wcześniej gier.

Pełna lista tytułów, które powalczą o statuetki, przedstawia się następująco.

Gra roku:

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo)

Najlepsza reżyseria:

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Immortality (Half Mermaid)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Najlepsza narracja:

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Immortality (Half Mermaid)

Najlepszy kierunek artystyczny:

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Scorn (Ebb Software/Kepler Interactive)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

Najlepsza muzyka i ścieżka dźwiękowa:

Olivier Deriviere, A Plague Tale: Requiem

Tsukasa Saitoh, Elden Ring

Bear McCreary, God of War Ragnarök

Two Feathers, Metal: Hellsinger

Yasunori Mitsuda, Xenoblade Chronicles 3

Najlepsze audio:

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward/Activision)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Gran Turismo 7 (Polyphony/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Najlepszy występ:

Ashly Burch, Horizon Forbidden West

Charlotte McBurney, A Plague Tale: Requiem

Christopher Judge, God of War Ragnarök

Manon Gage, Immortality

Sunny Suljic, God of War Ragnarök

Gra z największą popularnością:

Apex Legends (Respawn/EA)

Destiny 2 (Bungie)

FINAL FANTASY XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Genshin Impact (HoYoverse)

Najlepsza gra indie:

Cult of the Lamb (Massive Monster / Devolver Digital)

Neon White (Angel Matrix/Annapurna)

Sifu (Sloclap)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

TUNIC (TUNIC Team/Finji)

Najlepsza gra indie debiutująca na rynku:

Neon White (Angel Matrix/Annapurna Interactive)

NORCO (Geography of Robots/Raw Fury)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

TUNIC (TUNIC Team/Finji)

Vampire Survivors (poncle)

Najlepsza wsparcie społeczności:

Apex Legends (Respawn/EA)

Destiny 2 (Bungie)

FINAL FANTASY XIV (Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

No Man’s Sky (Hello Games)

Najlepsza gra mobilna:

Apex Legends Mobile (Lightspeed & Quantum/Respawn/EA)

Diablo Immortal (Blizzard/NetEase)

Genshin Impact (HoYovese)

MARVEL SNAP (Second Dinner Studios/Nuverse)

Tower of Fantasy (Hotta Studio/Perfect World/Level Infinite)

Najlepsza gra VR/AR:

After the Fall (Vertigo Games)

Among Us VR (Schell Games/InnerSloth)

BONELAB (Stress Level Zero)

Moss: Book II (Polyarc)

Red Matter 2 (Vertical Robot)

Najlepsza gra akcji:

Bayonetta 3 (Platinum Games/Nintendo)

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward/Activision)

Neon White (Angel Matrix/Annapurna)

Sifu (Sloclap)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Tribute Games/Dotemu)

Najlepsza przygodowa gra akcji:

A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna)

TUNIC (TUNIC Team/Finji)

Najlepsze RPG:

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Live a Live (Square Enix/Nintendo)

Pokemon Legends: Arceus

Triangle Strategy (Artdink/Square Enix)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo)

Najlepsza bijatyka:

DNF Duel (Arc System Works/EIGHTING/NEOPLE/NEXON)

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (CyberConnect 2 Co. Ltd/Bandai Namco)

The King of Fighters XV (SNK/Plaion)

MultiVersus (Player First Games/WB Games)

Sifu

Najlepsza gra rodzinna:

Kirby and the Forgotten Land

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Traveller’s Tales/WB Games)

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan/Paris/Ubisoft)

Nintendo Switch Sports (Nintendo EPD/Nintendo)

Splatoon 3 (Nintendo EPD/Nintendo)

Najlepsza gra z gatunku symulator / strategia:

Dune: Spice Wars (Shiro Games/Funcom)

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Total War: WARHAMMER III (Creative Assembly/Sega)

Two Point Campus (Two Point Studios/Sega)

Victoria 3 (Paradox Development Studio/Paradox Interactive)

Najlepsza gra sportowa / wyścigowa:

F1 22 (Codemasters/EA Sports)

FIFA 23

NBA 2K23 (Visual Concepts/2K Sports)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital/SIE)

OlliOlli World

Najlepsza gra multiplayer:

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward/Activision)

MultiVersus (Player First Games/WB Games)

Overwatch 2

Splatoon 3 (Nintendo EPD/Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Tribute Games/Dotemu)

Najbardziej wyczekiwana gra

Twórca roku:

Karl Jacobs

Ludwig

Nibellion

Nobru

QTCinderella

Najlepsza adaptacja:

Arcane: League of Legends (Fortiche/Riot Games/Netflix)

Cyberpunk: Edgerunners

Filuś i Kubuś

Sonic the Hedgehog 2 (Sega Sammy Group/Paramount Pictures)

Uncharted (PlayStation Productions/Sony Pictures)

Innowacje w dostępności dla graczy:

As Dusk Falls

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Return to Monkey Island (Terrible Toybox/Devolver Digital)

The Last Of Us Part I (Naughty Dog/SIE)

The Quarry

Najlepsza gra esportowa:

Counter-Strike: Global Offensive (Valve)

DOTA 2 (Valve)

League of Legends (Riot Games)

Rocket League

VALORANT (Riot Games)

Najlepszy gracz esportowy:

Jeong "Chovy" Ji-hoon (Gen.G, LOL)

Lee "Faker" Sang-hyeok (T1, LOL)

Finn "karrigan" Andersen (FaZe Clan - CS:GO)

Oleksandr "s1mple" Kostyliev (Natus Vincere, CS:GO)

Jacob "Yay" Whiteaker (Cloud9, Valorant

Najlepsza drużyna esportowa:

DarkZero Esports (Apex Legends)

FaZe Clan (CS:GO)

Gen.G ( League of Legends

LA Thieves (Call of Duty)

LOUD (Valorant)

Najlepszy trener esportowy:

Andrii "B1ad3" Horodenskyi (Natus Vincere, CS:GO)

Matheus “bzkA” Tarasconi (LOUD, VALORANT)

Erik “d00mbr0s” Sandgren (FPX, VALORANT)

Robert "RobbaN" Dahlström (FaZe Clan, CS:GO)

Go "Score" Dong-bin (Gen.G, LOL)

NAjlepsze esportowe wydarzenie:

EVO 2022

2022 League of Legends World Championship

PGL Major Antwerp 2022

The 2022 Mid-Season Invitational

VALORANT Champions 2022