Need for Speed Underground piękne jak nigdy dotąd. Gra z modami i ray tracingiem wygląda świetnie

Need for Speed Underground przez wielu graczy uznawane jest za produkcję kultową i jedną z najlepszych odsłon tej popularnej serii gier wyścigowych. Tytuł ten zadebiutował w listopadzie 2003 roku i nie da się ukryć, że przez niemal 17 lat jego oprawa mocno się zestarzała. Z pomocą przychodzą jednak mody, które są w stanie sprawić, że ten klasyk wygląda naprawdę świetnie.

Do sieci trafiło wideo opublikowane przez niejakiego Stre1itzia, które prezentuje Need for Speed Underground w zupełnie nowym wydaniu. Wszystko to za sprawą moda Redux autorstwa użytkownika o pseudonimie AMTxDRxRL, a także szeregu innych dodatków, wprowadzających m.in. ray tracing i efekty cząsteczkowe. Dzięki temu całość prezentuje się świetnie i aż trudno uwierzyć, że jest to siedemnastoletnia produkcja. Jest jednak pewien haczyk - uruchomienie gry w takiej formie wymaga naprawdę potężnego sprzętu. Na poniższym materiale doskonale widać, że taka jakość jest przyczyną wyraźnych problemów z płynnością rozgrywki.