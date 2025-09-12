Neil Druckmann o swoim odejściu z serialu The Last of Us. Jaki będzie jego wkład w 3. sezon?

fot. HBO

Po zakończeniu 2. sezonu The Last of Us, ogłoszono, że Neil Druckmann, szef studia Naughty Dog, nie powróci do pracy nad kolejną serią. Twórca odszedł, ponieważ poczuł, że osiągnął "szaleńczy cel", który sobie wyznaczył, adaptując uznaną serię gier wideo na potrzeby telewizji.

Neil Druckmann o celach adaptacji

W wywiadzie dla Variety Neil Druckmann, który pełnił funkcję scenarzysty zarówno w grach, jak i serialu, wyjaśnił, że miał wiele celów związanych z odcinkową produkcją. Przyznał, że niektóre z nich były samolubne.

Chciałem wynieść The Last of Us na wyższy poziom niż grę, w którą ludzie grali. Poczułem, że ta historia może trafić do szerszej publiczności, do osób, które nigdy nie zagrają w gry wideo. Chciałem wypromować Naughty Dog, a PlayStation jest dla mnie domem od 21 lat i dało mi pełne wsparcie, by opowiadać te wspaniałe historie. Chciałem wypromować gry wideo. To był szalony cel, ale chciałem, żeby ktoś obejrzał ten serial i nie miał pojęcia, że ​​jest oparty na grze wideo, a potem pomyślał: "Chwila, to jest oparte na grze wideo?".

Finał 2. sezonu The Last of Us obejrzało 3,7 mln widzów. Ponadto nowa seria miała wyższą średnią oglądalność niż wcześniejsza. Twórca w rozmowie dodał, że ludzie nie tylko obejrzeli serial, ale również kupili konsolę PlayStation albo kupili grę działającą na komputerze. To stało się dla nich bramą do tego medium, które tak kocha. Następnie powiedział, że był przy tej produkcji od samego początku i ciężko pracowali, aby powstały oba sezony. Przyznał, że uwielbia tę historię.

Ale teraz poczułem, że droga do tego została już wytyczona. Czas wrócić do tego, od czego to wszystko się zaczęło, czyli pełnoetatowej pracy nad grami wideo. Ale nadchodzą inne rzeczy i wkrótce będziemy mogli ogłosić kolejne.

Druckmann obecnie pracuje nad kolejną grą pt. Intergalactic: The Heretic Prophet, którą tworzy studio Naughty Dog.

fot. HBO

Dlaczego Neil Druckmann postanowił odejść z serialu?

Decyzję o rezygnacji z zajmowania się 3. sezonem podjął, gdy mieli wejść do pokoju scenarzystów. Uznał, że to dobry moment, aby wszystko przemyśleć. Wziął pod uwagę to, jak miałaby wyglądać kolejna seria, a także wszystkie swoje zobowiązania związane z marką The Last of Us i nową grą. Stwierdził, że będzie mógł lepiej wypełniać swoje obowiązki, nadzorując to wszystko z góry. Przyznał, że tworzenie serialu było sporym wyzwaniem. Włożył dużo wysiłku w nakręcenie szóstego odcinka i nie był pewien czy byłby to w stanie powtórzyć.

Druckmann został zapytany, w jaki sposób będzie pomagać przy 3. sezonie i czy wyciągną wnioski z kontrowersyjnych wątków. Twórca zdradził, że zaczęli rozmawiać o tym, co trzeba zaadaptować już podczas pracy nad drugą serią, ponieważ wiedzieli, że nie będą w stanie ukończyć historii, która zakończyła się cliffhangerem.

Choć tęsknię za zagłębianiem się w szczegóły, pracą nad ujęciami z efektami specjalnymi, dodawaniem uwag do scenariusza, to staram się po prostu nad tym czuwać. Mam nadzieję, że w trzecim sezonie będę mógł wnieść to, aby pozostali wierni fabule, jak w pierwszym sezonie. Ponieważ uważam, że to złoty standard tego typu adaptacji, a jednocześnie cieszę się wszystkimi tymi pięknymi rozszerzeniami, które naturalnie pojawiają się wraz z resztą zespołu i tym, jak pracują nad 3. sezonem.

Przypomnijmy, że w tę niedzielę odbędzie się rozdanie nagród Emmy. Serial zdobył 15 nominacji, w tym dla najlepszego serialu dramatycznego. Szansę na statuetkę mają też Pedro Pascal, Bella Ramsey, Kaitlyn Dever, Catherine O'Hara, Joe Pantoliano i Jeffrey Wright. W gali będzie również uczestniczyć Neil Druckmann.