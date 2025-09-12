Neil Druckmann o swoim odejściu z serialu The Last of Us. Jaki będzie jego wkład w 3. sezon?
W najnowszym wywiadzie Neil Druckmann zdradził, kiedy podjął decyzję o rezygnacji z pracy nad 3. sezonem The Last of Us. Czym teraz zajmuje się słynny twórca gier?
Po zakończeniu 2. sezonu The Last of Us, ogłoszono, że Neil Druckmann, szef studia Naughty Dog, nie powróci do pracy nad kolejną serią. Twórca odszedł, ponieważ poczuł, że osiągnął "szaleńczy cel", który sobie wyznaczył, adaptując uznaną serię gier wideo na potrzeby telewizji.
Neil Druckmann o celach adaptacji
W wywiadzie dla Variety Neil Druckmann, który pełnił funkcję scenarzysty zarówno w grach, jak i serialu, wyjaśnił, że miał wiele celów związanych z odcinkową produkcją. Przyznał, że niektóre z nich były samolubne.
Finał 2. sezonu The Last of Us obejrzało 3,7 mln widzów. Ponadto nowa seria miała wyższą średnią oglądalność niż wcześniejsza. Twórca w rozmowie dodał, że ludzie nie tylko obejrzeli serial, ale również kupili konsolę PlayStation albo kupili grę działającą na komputerze. To stało się dla nich bramą do tego medium, które tak kocha. Następnie powiedział, że był przy tej produkcji od samego początku i ciężko pracowali, aby powstały oba sezony. Przyznał, że uwielbia tę historię.
Druckmann obecnie pracuje nad kolejną grą pt. Intergalactic: The Heretic Prophet, którą tworzy studio Naughty Dog.
Dlaczego Neil Druckmann postanowił odejść z serialu?
Decyzję o rezygnacji z zajmowania się 3. sezonem podjął, gdy mieli wejść do pokoju scenarzystów. Uznał, że to dobry moment, aby wszystko przemyśleć. Wziął pod uwagę to, jak miałaby wyglądać kolejna seria, a także wszystkie swoje zobowiązania związane z marką The Last of Us i nową grą. Stwierdził, że będzie mógł lepiej wypełniać swoje obowiązki, nadzorując to wszystko z góry. Przyznał, że tworzenie serialu było sporym wyzwaniem. Włożył dużo wysiłku w nakręcenie szóstego odcinka i nie był pewien czy byłby to w stanie powtórzyć.
Druckmann został zapytany, w jaki sposób będzie pomagać przy 3. sezonie i czy wyciągną wnioski z kontrowersyjnych wątków. Twórca zdradził, że zaczęli rozmawiać o tym, co trzeba zaadaptować już podczas pracy nad drugą serią, ponieważ wiedzieli, że nie będą w stanie ukończyć historii, która zakończyła się cliffhangerem.
Przypomnijmy, że w tę niedzielę odbędzie się rozdanie nagród Emmy. Serial zdobył 15 nominacji, w tym dla najlepszego serialu dramatycznego. Szansę na statuetkę mają też Pedro Pascal, Bella Ramsey, Kaitlyn Dever, Catherine O'Hara, Joe Pantoliano i Jeffrey Wright. W gali będzie również uczestniczyć Neil Druckmann.
