Tak naprawdę wraz z zakończeniem hitowego pierwszego sezonu Pingwina twórcy od razu mówili o chęci stworzenia kontynuacji. Nie padły jednak żadne konkrety ani potencjalne terminy realizacji, choć jakieś plany istniały. W związku z ciągłym opóźnianiem filmu Batman 2, którego historia rozgrywa się tuż po zakończeniu serialu, dalszy ciąg Pingwina stał pod znakiem zapytania. Teraz decyzja HBO mówi wprost: drugi sezon może nie powstać.

Pingwin bez 2. sezonu?

Odkryto, że HBO zgłosiło serial Pingwin do walki o nominację do nagrody Emmy. Gdyby istniały aktywne plany dotyczące 2. sezonu, serial musiałby zostać zgłoszony w kategorii „najlepszy serial dramatyczny”. Tymczasem zgłoszono go w kategorii „serial limitowany”, czyli taki, który opowiada zamkniętą historię bez planowanej kontynuacji. Według wielu to czytelny sygnał, że nowe odcinki są mało prawdopodobne.

Jednocześnie warto zachować ostrożność — to nie oznacza definitywnego porzucenia potencjalnego sequela. Według wcześniejszych plotek Pingwin miałby odegrać większą rolę w Batmanie 2, więc nawet jeśli drugi sezon miałby powstać, to dopiero po premierze kinowego filmu, zaplanowanej na końcówkę 2027 roku. Przez najbliższe trzy lata raczej nikt nie będzie do tego wracał, stąd decyzja HBO o wyborze tej właśnie kategorii.

Nikt nie skomentował decyzji o zgłoszeniu serialu jako limitowanego. Problemy Batmana 2 z pewnością mają wpływ na przyszłość Pingwina.